Lægger sig fladt ned: Danmark er i særklasse VM's bedste

EFTER tre tabte VM-semifinaler får Danmark nu en fjerde chance for at vinde guld. Og denne gang har jeg svært ved at se, at det kan glippe.

I en dejlig arena i Hamborg ekspederede det danske landshold elegant de forsvarende franske verdensmestre ud af guldkampen.

Det er fuldstændig ligegyldigt, hvem modstanderen bliver i finalen. Efter opvisningen mod Frankrig er Danmark med længder den helt stor guldfavorit.

I de mere end 50 år, jeg har fulgt med i dansk håndbold har jeg aldrig før set en så eminent første halvleg, som den mod Frankrig. Det var håndbold af en anden verden.

DANMARK begyndte med blændende angrebsspil. Mikkel Hansen leverede kigge-væk-finter og vip i feltet. Han røntgenfotograferede banen, og på et splitsekund så han muligheder, som ingen andre havde opdaget. Det var en feltherre, der havde indtaget den smukke arena i Hamborg.

Mikkel Hansens spil smittede af på hele det danske hold, der leverede drømmehåndbold. Der gik mere end 20 minutter, før den første fejl indfandt sig, og Frankrig var hele tiden et skridt efter.

Jeg kneb mig selv armen. Danmark kørte Frankrig på røv og albuer ud af arenaen.

Interaktivt element

DER VAR så meget tempo i det danske angrebsspil, at det ellers så suveræne og fysisk stærke franske forsvar blev flået fra hinanden. Det skyldtes også, at Anders Zachariassen sled som et bæst på stregen, hvor de store franskmænd slet ikke kunne styre ham.

Anders Zachariassen har som Magnus Landin brugt denne slutrunde til at blive en spiller i verdensklasse. Præcis som Landin er Zachariassen en tovejsspiller. Det er imponerende, at han mestrer at dække i midterforsvaret på det her niveau.

Som optakt til kampen havde Ekstra Bladet analyseret sig frem til, at Morten Olsen kunne blive en form for joker i semifinalen mod Frankrig. I slutningen af første halvleg spillede Nikolaj Jacobsen sin joker ud.

Morten Olsen gled straks ind i den velsmurte danske angrebsmaskine, og så nåede han da lige at lave to flotte kasser inden pausesignalet lød efter en hæsblæsende første halvleg, hvor Danmark havde lavet hele 21 mål. Så kneb jeg mig i armen igen.

EFTER PAUSEN fortsatte lækkerierne. Nikolaj Jacobsens fortsatte med Morten Olsen på banen og en ny kombination, hvor Morten Olsen rykkede ind på stregen og overlod bagspillet til Mikkel Hansen og Rasmus Lauge, bragte total forvirring i det franske forsvar.

På skift kunne Hansen og Lauge komme til helt frie afslutninger. Og de svigtede ikke. Under hele dette VM har Nikolaj Jacobsen opfundet nye ting.

Jeg er sikker på, at han har en overraskelse mere i posen, når det går løs søndag 17.30 i Fort Boxen i Herning.

