Landstrænerens sats

DET VAR EN overraskelse for mange, da landstræner Jesper Jensen hev Simone Petersen fra Herning-Ikast ind i sin VM-trup. Men efter at have set hende i de to optaktskampe mod Ukraine og i glimt i åbningskampen ved VM mod Tunesien, er ingen længere forbavsede.

SIMONE PETERSEN har vist, at hun hører til i truppen, og hun har især i overtalsspillet været sikkerheden selv. Hun bliver en vigtig spiller i denne turnering.

SPØRGSMÅLET er så nu, om Jesper Jensen igen har fundet den optimale løsning på et prekært problem? Mia Rej er ude af VM med en ledbåndsskade, og landstræneren handlede allerede sent torsdag aften, da han ringede til den blot 21-årige Michala Møller fra Esbjerg og bad hende om at sætte kursen mod Barcelona.

Landstræneren handlede hurtigt efter Mia Rejs voldsomme uheld. Foto: Lars Poulsen.

DET ER en ung kvinde, der aldrig tidligere har spillet på landsholdet, og man kan sige, at det er noget af et sats. I bruttotruppen råder Jesper Jensen ellers over både Nadia Offendal fra Paris 92 og Laura Damgaard fra Horsens. To playmakere der begge har spillet mere end en håndfuld landskampe.

MEN JESPER JENSEN var aldrig i tvivl. Han valgte debutanten, som han kender aldeles godt fra dagligdagen i det vestjyske. Han hentede selv Michala Møller fra Herning-Ikast til Esbjerg før denne sæson, og den alsidige bagspiller har med sin indsats i klubbens kampe i Champions League vist, at hun kan gøre sig på højeste niveau.

MICHALA MØLLER hastede til Spanien i går, og forhåbentligt er hun klar til aftenens kamp mod Congo. Det er et hold på niveau med Tunesien, som Danmark baskede stort i torsdagens VM-åbning. Congo bliver ikke noget problem, og derfor er kampen en god mulighed for at få spillet unge Møller ind i turneringen.

MEN DET bliver nu ikke hende, der kommer til at dominere på playmakerpositionen. Mia Rejs afløser på posten bliver i første omgang Kristina Jørgensen, som nu for alvor får lejlighed til at manifestere sig på landsholdet. Hun er et kæmpetalent. Det er uomtvisteligt. Men hun vil så meget på så kort tid, og det får hende ofte til at forivre sig, når hun får chancen på landsholdet.

Kristina Jørgensen kan få en vigtig rolle. Foto: Lars Poulsen.

NU FÅR hun formentlig i Mia Rejs fravær trænerens fulde tillid, og dermed mere ro på sit spil. Så kan hun måske for alvor få vist alt det, hun indeholder.

Indtil nu har hun sammen med Simone Petersen styret det danske overtalsspil til perfektion. Her har der netop været både ro, kølighed og overblik. Kan det blive forplantet til hendes spil generelt, er jeg ikke i tvivl om, at hun kan fylde pladsen som playmaker ud.