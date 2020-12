Latterlig dom: Rusland kan deltage ved både OL og VM

DEN STORE russiske idræts- og dopingskandale fortsætter med uformindsket kraft, selv om den Internationale Sportsdomstol, CAS, torsdag i princippet udelukkede Rusland fra OL og verdensmesterskaber i to år.

Dommen var en halvering af den oprindelige straf på fire års udelukkelse, som blev udstukket af Det Internationale Antidopingagentur, WADA.

MEN JEG vil tro, den russiske præsident Vladimir Putin, skriger af grin i Kreml, mens han popper champagneflasker på stribe. For dommen fra CAS er langt hen ad vejen reelt en frifindelse af russerne.

De må gerne deltage ved OL i Tokyo næste sommer, og ved Vinter-OL i Beijing i 2022. Og hvis de evner at kvalificere sig, må de også spille med ved VM i fodbold i Qatar om to år.

DE SKAL bare kalde sig neutrale og ikke have en dopingdom i bagagen. Det er præcis, hvad der står i dommen. De må også gerne have et skilt på deres tøj, hvor der står Rusland. Men de skal bare samtidigt have et andet skilt, der er lige så stort, hvor der står neutral. Man kan ane komikken.

DET ENESTE der ikke må ske er, at det russiske flag vajer over stadion. Desuden vil den russiske nationalmelodi ikke blive spillet i fald en neutral russer vinder olympisk guld. Det er i en nøddeskal, hvad der er tilbage af straffen. I øvrigt må de russiske tilskuere gerne medbringe det russiske flag på det olympiske stadion

I KVALIFIKATIONEN til VM i fodbold må Rusland hedde Rusland hele vejen igennem og spille i lige præcis det tøj, de lyster. Først når de i givet fald kommer til Qatar, bliver de neutrale.

Putin sammen med FIFAøs præsident, Gianni Infdantino og Qatars Emir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani. Mon ikke de mødes igen til VM om to år. Foto: Yuri Kadobnov/AP/Ritzau Scanpix.

I DEN oprindelige dom fra WADA blev Rusland også udelukket fra en række andre store internationale sportsbegivenheder. De er strøget i dommen fra CAS. Russerne kan deltage i hvad som helst.

I dommen fra WADA stod der også, at Rusland ikke måtte byde på OL i 2032. Den del er også fjernet. Det vil sige, at Rusland, som ved Vinter-OL i Sochi i 2014 udførte det største dopingsvindelsnummer i den olympiske historie, nu igen kan søge om at blive vært for OL.

DET VAR netop Sochi-svindlen, der førte til WADA’s efterforskning og i utallige rapporter et det blevet afsløret, at Rusland i årevis har kørt et statsstyret dopingprogram, som involverede tusindvis af atleter fra en række forskellige idrætsgrene.

Ved legene i Sochi blev ikke en eneste russisk atlet knaldet for doping. Det skyldtes, at den russiske efterretningstjeneste byttede de positive urinprøver ud med ren urin. Senere gjorde russerne sig alle anstrengelser for at forhindre WADA i at opklare svindlen. Men nu virker WADA’s arbejde nærmest omsonst.

CAS HAR i den grad udtyndet og udvandet den oprindelige dom, som i øvrigt ikke var voldsom hård. Russerne kan igen spille fandango på den internationale sportsscene, og lur mig om ikke IOC’s præsident Thomas Bach er lige så lykkelig som sin gode ven Putin.

Putin sammen med sin gode ven, IOC-præsident Thomas Bach. Foto: Charlie Riedel/AP/Ritzau Scanpix

HER KOMMER lige en række tragikomiske indslag fra CAS-dommen

- Rusland må i de kommende to år ikke byde på eller få tildelt OL eller VM.

Intet af det er aktuelt.

- Rusland skal fratages værtskabet for OL eller VM-arrangementer, landet skulle afvikle i løbet af de næste to år – med mindre det af praktiske eller juridiske årsager er umuligt at flytte værtskabet til et andet land.

Tænk, det er allerede besluttet at det er umuligt at flytte arrangementer fra Rusland til andre lande.

- Russiske regeringsrepræsentanter må de næste to år ikke må vise sig til OL- og VM-arrangementer.

Det må de så alligevel, hvis de bliver inviteret af et statsoverhoved. Så mon ikke vi ser Putin i både Tokyo og Qatar.

Grigory Rodchenkov var med til at afsløre dopingsvindlen. Nu lever han et hemmeligt sted i USA. Foto: Ekstra Bladet.

DET BLEV en trist dag for sporten. Ikke mindst for de mange russiske whistleblowere, som har vovet liv og lemmer for at gøre omverdenen opmærksom på det omfattende og statsstyrede dopingsvineri.

Jeg har mødt flere af dem i USA, hvor de skjuler sig for Putins bødler. Jeg havde undt disse modige whistleblowere, at der var faldet en langt hårdere dom. Nu blev det i stedet tæt på en frifindelse.

