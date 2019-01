Legede med ilden: Nikolaj reagerede alt for sent

Trods sejren på 34-22 over Saudi-Arabien var landstræneren for længe om at sadle om undervejs i kampen

SOM FORVENTET valgte Nikolaj Jacobsen at spare en række af sine esser mod Saudi-Arabien. De skulle holdes friske til de kommende kampe mod Østrig og Norge. Opgør der meget gerne skal give fire point og dermed sikre Danmark et perfekt udgangspunkt, inden det går løs i mellemrunden på lørdag.

Mod saudierne fik Nikolaj Markussen, Anders Zachariassen med flere chancen for at vise sig frem, men desværre faldt det langt fra i alle tilfælde heldigt ud. Der har været store forventninger til især Nikolaj Markussen. Før VM var han da også blændende, men det ser ud til, at den mindre skade han pådrog sig i foden i testkampen mod Ungarn har rokket ved selvtilliden.

DET VAR UTROLIGT så meget han brændte på den saudiske målmand. Markussen skød lige ud i stedet for at trække skuddene. Men han var ikke den eneste, der havde svært ved at ramme niveauet.

Forsvaret hang heller ikke sammen. Alene i første halvleg fik Saudi-Arabien lov til at score 11 gange. De uortodokse grønklædte spillere blev ikke afvist kontant nok, og så kunne de brodere sig igennem den danske midterblok.

FØRST VED 12-8 fandt Nikolaj Jacobsen det belejligt at vække sine spillere. Der var blevet sjusket for meget, og så hamrede han timeoutknappen i bund og gav sine spillere noget der mindede om en regulær skideballe.

For ligesom at understrege alvoren, tog han Nikolaj Markussen ud og erstattede ham med Rasmus Lauge, som ellers skulle have været sparet. Det gav straks en form for ro. Efter pausen trak Nikolaj Jacobsen også Jannick Green fra banen og sendte sin anfører, Niklas Landin, på mål. Samtidig gik forsvaret over til at dække 5:1, og det ændrede fuldstændig kampen i Danmarks favør.

NIKOLAJ JACOBSEN er kendt for aldrig at være bange for at prøve noget nyt. Det gjorde han denne gang ved at sende, hvad man kan kalde B-kæden på banen. Jeg forstår den bagvedliggende tanke, men der gik alt for lang tid, før han sadlede om. I begyndelsen af anden halvleg nåede Saudi-Arabien op på kun at være bagud med to mål. Det er at lege med ilden.

Landstræneren skulle have skiftet de bærende kræfter ind noget tidligere, og 5:1-forsvaret burde have været brugt allerede i første halvleg.

Men lad kampen mod Saudi-Arabien være den dårlige kamp, som Danmark altid spiller ved en slutrunde. Nu venter kendte europæiske modstandere i form af Østrig og Norge. Og så er det slut med at eksperimentere.

Se også: Saudi-chok: Flere danske spillere på vippen til at dumpe

Se også: Dansk storsejr efter sjusket indsats

Pas på, Danmark! Nu kommer 125 kilo alpe-ekspres