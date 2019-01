Lignede noget der var løgn: Danmark i foruroligende dybt fald

IGEN FIK vi desværre set, at det danske landshold kan falde foruroligende dybt. Det gjorde det mod Ungarn, hvor især første halvleg var en rædsel at komme igennem. Et dansk landshold uden tænding, vilje og kraft. Et mentalt sammenbrud og et forfærdeligt fald i niveau efter den smukke kamp i torsdags i Aarhus, hvor ungarerne blev molesteret af et overdådigt spillende dansk landshold.

DET BURDE ikke kunne overraske nogen, at det var et helt anderledes ungarsk hold, der mødte frem til andendagsgildet i Odense. Det ungarske forsvar tacklede langt hårdere end i det første opgør i Aarhus i torsdags, og heltene fra den kamp, Nikolaj Markussen og Nikolaj Øris, blev denne gang sat under et meget hårdere pres.

VI FIK set begrænsningerne hos Øris, når han ikke får lov til at komme inden for tremeteren, når han skal afslutte. I stedet blev det til en masse alibiafleveringer på tværs, og samme grøft faldt også den lange Markussen i. Ungarerne gav ham nogle tæsk, og så blev han usikker i sine beslutninger. Kun i overtalsspillet traf han de rigtige valg.

UNGARN udnyttede ligeledes deres overtal, og i det hele taget havde de ikke svært ved at flå et alt for passivt dansk forsvar fra hinanden. Men hvordan kan der være så stor forskel på det danske landshold på så få dage. Og så endda mod den samme modstander?

DET HJÆLPER ikke at spørge Nikolaj Jacobsen, for han er lige så mystificeret som alle os andre, der mener at have blot lidt forstand på spillet. Men til grin ville de danske spillere dog ikke være. I anden halvleg løftede holdet sig gevaldigt. Ikke mindst fordi Mads Mensah slap alle tøjler, og han fik sine holdkammerater med på legen. Efter pausen fik ungarerne igen, når det handlede om at spille fysisk, og fordi han fik bedre hjælp af sit forsvar, blev Jannick Green en rigtig god bagerste skanse.

DANMARK hører til blandt favoritterne, når VM begynder på tirsdag. Det ændrer kampen mod Ungarn ikke på, men det er bekymrende, at holdet stadig kan have så voldsomme udfald, som vi så i første halvleg i Odense. Det tror jeg ikke selv en Mikkel Hansen kunne havde ændret på.

MEN SELVFØLGELIG vil han styrke truppen, når han nu efter familieforøgelsen vender tilbage i rødt og hvidt. Det kan vi glæde os over. Derimod er det foruroligende at så mange af spillerne trækker rundt med større eller mindre skader. Det skal dog ikke være nogen undskyldning for den manglende indsats i første halvleg mod Ungarn.

P.S.

KAMPEN i Odense blev delvist spoleret af den musik, som kørte, selv om spillet var i gang. Det er en uskik, som jeg håber IHF ikke vil tolerere, når det bliver alvor ved VM fra på torsdag.

