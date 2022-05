Lokumsaftalen i Wien

KOMMENTAR: DBU-formand, Jesper Møller, er ved at forberede sit genvalg til UEFA’s eksekutivkomité

SELVFØLGELIG var det ikke tilfældigt, da DBU’s formand Jesper Møller onsdag pludselig bad om ordet på UEFA’s kongres i Wien. Han er i international sammenhæng ellers kendt for netop ikke at sige noget, for så kommer han ikke galt afsted.

Han sagde da heller ikke noget denne gang. Han rejste sig fra sin plads på podiet, gik op til talerstolen, holdt hånden over mikrofonen og hviskede i øret hos sin svenske kollega, den frygtsomme Karl-Erik Nilsson. Svenskeren er en mand, der tungt løber sin vej, når han ser en journalist.

EFTER tiske-hviskeriet, som lige knap holdt en hel sal i åndeløs spænding, listede Jesper Møller tilbage, glad smilende som en teenager. Han overlod til Nilsson at fortælle, hvad det hele handlede om.

DBU’s repræsentantskab har såmænd besluttet at støtte den siddende UEFA-præsident, Aleksander Ceferin, når han er på valg næste år. Det bakkede svenskeren varmt op. Det kunne de to nordiske forbund have meddelt i en pressemeddelelse, men så havde de ikke fået den samme opmærksomhed. Eller påskønnelsen fra Ceferin, der tydeligvis nød momentet.

SOM SÆDVANLIG er der grund til at granske Jesper Møllers motiver. Sørme om ikke også Jesper Møller er på valg til UEFA’s eksekutivkomité på kongressen næste år.

Med udsigt til yderligere fire år på femstjernede hoteller, en årlig indkomst på den helt rigtige side af en million kroner og med gratis VIP-pladser til ham og hans nærmeste til de fedeste kampe i de internationale turneringer.

Og så kommer der yderligere en række goder oveni.

Jesper Møller sidder på spring, inden han skulle op og hviske. Ved siden af ham sidder Nasser Al-Khelaifi fra Qatar. Han ejer PSG og er præsident for de europæiske klubber, ECA. Det har givet ham pladsen ved siden af DBU-formanden i UEFA’s eksekutivkomite. Foto: Thomas Aune/Fotball.TV

Karl-Erik Nilsson har sit på det tørre. Han stopper næste år som formand for det svenske fodboldforbund, men bliver siddende som vicepræsident i UEFA frem til 2025, hvor hans periode udløber.

NILSSON har for længst blandet blod med Jesper Møller. De to nordiske gutter, som er skåret af det samme træ, var en del af den koalition som, med støtte fra Rusland, fik valgt sloveneren Ceferin som præsident for UEFA i 2016.

Nilsson blev belønnet med posten som næstformand i UEFA’s eksekutivkomité, og Jesper Møller fik et flot valg i Rom for tre siden til den selvsamme komité. Tak for støtten.

Med hviske-optrinnet i Wien sendte Jesper Møller et tydeligt signal til Ceferin.

Jeg støtter stadig dig, og så forventer jeg, at du støtter mig. De er begge advokater.

De kender værdien af en lokumsaftale.

TIDLIGERE har Jesper Møller talt meget om vigtigheden af det nordiske samarbejde i forbindelse med kongresserne i UEFA og FIFA. De nordiske forbund mødes som regel dagen før for at afstemme og informere hinanden.

Det gjorde de også i den forgangne uge i Wien. Mødet fandt sted på det stilfulde, femstjernede Grand Hotel i centrum af den smukke by. Her blev det ifølge flere af Ekstra Bladets kilder slet ikke nævnt, at Jesper Møller og Nilsson dagen efter på kongressen ville udbasunere deres støtte til Ceferin.

PÅ GRAND Hotel så jeg aldrig skyggen af Jesper Møller. Sammen med en norsk kollega forsøgte jeg til gengæld at spørge Nilsson om mødets indhold, men han forsvandt skræmt ud ad svingdøren.

Kun den norske fodboldpræsident, Lise Klaveness, gav sig tid til at tale med den fremmødte nordiske presse, som bestod af tre mand høj.

MÅSKE ER DET netop Lise Klaveness, der er årsagen til Jesper Møllers kissejav og åbenlyse higen efter en alliance med Ceferin.

Klaveness tog en stor del af fodboldverdenen med storm, da hun på FIFA’s kongres i marts i Doha gik i flæsket på både FIFA og Qatar. Det var en blændende tale, som rørte ved alle ligtornene, korruptionen, menneskerettighederne og behandlingen af migrantarbejderne i Qatar.

Det gav hende mange venner, men også en række fjender. Hun er et frisk pust i den internationale fodboldverden, hvor meget få løfter stemmen.

Lise Klaveness har allerede skabt sig et navn i international fodbold. Foto: Lars Poulsen

JEG KAN sagtens se for mig, at hun kan blive en kandidat til UEFA’s eksekutivkomité næste år. Der sidder i forvejen alt for få kvinder.

Lise Klaveness har allerede skabt nye alliancer.

Hun er på god fod med den nye engelske fodboldpræsident, og det samme gør sig gældende med den nyvalgte tyske fodboldpræsident, Bernd Neuendorf.

Ham mødte jeg i Wien. Han roste i høje toner Lise Klaveness, og han sagde, at han på en lang række områder deler hendes synspunkter. Meget ulig Jesper Møller, som tidligere har sagt om Lise Klaveness’ tale i Doha:

– Lise sagde det med sine ord. Jeg ville sige det med mine ord.

Så kan man tolke på det.

DESVÆRRE fik jeg aldrig lejlighed til at tale med Jesper Møller i den østrigske hovedstad. En som altid høflig forespørgsel blev aldrig besvaret, og det kan da undre, at DBU’s formand og medlem af UEFA’s eksekutivkomité ikke kunne afse blot et par minutter til den fremmødte danske presse. Som bestod af mig.

Sådan er der så meget, der ikke svinger hos Møller og boldspilunionen, som gerne taler om åbenhed og gennemskuelighed.

Den uforståelige turnering

ELLERS var det mest interessante i forbindelse med kongressen i Wien, at UEFA har vedtaget et nyt Champions League-format fra 2024. Det er et format, som er stort set uforståeligt, men som tilgodeser de store klubber, der tidligere har truet med at lave deres egen lukkede superliga.

Nu får de lidt flere pladser i Champions League og lidt flere kampe, og de får garanteret også langt flere penge for at være med.

DEN DEL er bare ikke på plads endnu, meddelte UEFA’s funktionærer på et pressemøde på endnu et femstjernet hotel i Wien, Ritz Carlton, hvor der var gratis vand på flaske allerede ved indgangen.

PÅ RITZ blev der fremvist plancher, som ikke gav mening for stort set andre end en journalist fra The Sun. Han har brugt de sidste to år på at granske i UEFA’s turneringsplaner.

Han havde da også regnet ud, at hvis det nye format var gældende i dag, ville det give England yderligere et hold i Champions League.

ALTSÅ endnu en plads der ikke går til et mesterhold fra en af de mindre ligaer.

Champions League ligner allerede en lukket liga for klubber fra de fem store ligaer.

Nu er der fred på den front for en stund, men snart er UEFA igen nødt til at finde på endnu et nyt format, og denne gang et, som giver mening. Spørgsmålet er så, om Jesper Møller til den tid stadig er en del af det gode selskab.

ELLER OM den åbenmundede Lise Klaveness i stedet har sat sig på podiet.

