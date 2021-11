KOMMENTAR: Man kniber sig i armen, når man ser et dansk talentlandshold spille Frankrig ud af banen - sejren på 31-26 kunne have været langt større

DANMARK VADER i håndboldtalenter, og landstræner Nikolaj Jacobsens største udfordring er, at han må skuffe en lang række kvalitetsspillere, når han udtager sin bruttotrup på 20 mand til EM i januar i Ungarn og Slovakiet.

DENNE UGES Golden League i Norge har for alvor afsløret, hvor meget guld der er blevet fundet og poleret i de danske håndboldklubber. Man kniber sig selv i armen. For det er helt vildt. Danmark er i Norge uden syv spillere, der til enhver tid vil være en del af truppen. En lang stribe unge talenter er med i stedet. De fylder bare pladsen ud, som om de aldrig har bestilt andet.

Artiklen fortsætter under billedet...

Emil var for vild. 10 mål på 10 forsøg, heraf fire på straffe. Annika Byrde/NTB/Ritzau Scanpix.

LØRDAGENS OPGØR mod Frankrig, der også er taget til Norge uden syv-otte spillere, som garanteret vil være med ved EM i januar, blev spillet ud af banen i første halvleg. Det var talent mod talent, og her var Danmark klart bedst. Jeg vil gå så langt som til at sige, at der i perioder var klasseforskel. At anden halvbleg så blev en omgang bytte mål i et sindigt tempo, må vi så leve med.

DET ER kun et år siden, at Mathias Gidsel dukkede frem på scenen. Nu er han etableret landsholdsspiller. Det samme er Emil Jakobsen, som mod Frankrig var fuldstændig ustyrlig. 10 mål på 10 forsøg er bare verdensklasse. Og skudrepertoiret er enormt.

Artiklen fortsætter under billedet...

Det er kun et år siden Mathias Gidsel dukkede op på den internationale håndboldscene. Foto: Annika Byrde/NTB/Ritzau Scanpix.

VED TURNERINGEN i Norge har vi lært Simon Pytlick og Aaron Mensing at kende. De vil komme til at præge spillet de næste 10 år. De kommer ikke begge med i landstrænernes EM-trup, men de kommer til at spille mange landskampe i fremtiden.

EN ANDEN, som gjorde en god figur mod Frankrig, er venstrehånden Jacob Lassen. Det er en spiller man for år tilbage ikke havde set som en kommende landsholdsspiller, men sikke en udvikling han har gennemgået i den danske håndboldskole. Han er en tovejsspiller med et godt overblik. Han ligner en rigtig god substitut for Mathias Gidsel, der har godt af en pause i ny og næ.

Artiklen fortsætter under billedet...

Emil nielsen stod en solid kmap mod frankrig. Nu presser han sig på til EM-truppen. Foto: Annika Byrde/NTB/Ritzau Scanpix.

JEG ER også nødt til at nævne målmandsposten. Nikolaj Jacobsen har normalt to målmænd med til slutrunderne. Han kan vælge at tage tre med til EM, men han har altså fire klassekeepere at vælge imellem: Niklas Landin, Jannick Green, Emil Nielsen og Kevin Møller. Landin er selvskreven, men det er godt, det ikke er mig, der skal vælge mellem de øvrige tre. Men det er selvfølgelig et luksusproblem.