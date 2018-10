Mareridt blev til virkelighed: Det værste afbud i hans regeringstid

FOR 25 DAGE siden talte jeg med en ganske optimistisk Klavs Bruun Jørgensen i Aarhus. Hvis bare Line Haugsted fra Viborg bliver klar, og hvis de øvrige undgår skader, er det slet ikke umuligt, at de danske kvnder kan spille sig frem til en semifinale ved decembers EM-slutrunde i Frankrig. Det var den underliggende tone i vores samtale.

I GÅR var Line Haugsted tilbage for fulde omdrejninger, da Viborg HK udraderede EH Aalborg. Tjek.

MEN I dag kom chokket. Anfører Stine Jørgensen fra Odense er færdig. En knæskade kræver operation, og dermed er hun ude af EM.

DET ER uden sammenligning det værste afbud, Klavs Bruun har modtaget i sin tid som træner for de danske håndboldkvinder. Det er et mareridt, der er blevet til virkelighed.

STINE Jørgensen er ikke bare anfører på banen. Hun er også samlingspunktet i omklædningsrummet og i lejren. Det er om nogen hende, der er med til at sætte tonen på og omkring holdet.

MEGET lidt er umuligt i denne verden, men lad mig sige det på den her måde: Stine Jørgensen bliver meget svær at erstatte.

LINE Haugsted kan ikke overtage anførerrollen, men vi må krydse fingre for, at hun fortsætter den opadstigende formkurve frem mod EM, som for Danmarks vedkommende begynder 30. november med opgøret mod Sverige. Haugsted har kvaliteterne til at spille pladsen som venstre back, og hun gør også god fyldest i forsvaret.

MED Stine Jørgensen ude bliver der stillet endnu større forventninger til store, stærke Anne Mette Hansen, som kommer til at spille rigtig mange minutter på backpladsen. På samme måde vil der også blive trukket store veksler på stortalentet Kristina Jørgensen, der er en dygtig tovejsspiller.

KLAVS BRUUN er måske ikke slået tilbage til start, men han er bragt i en situation, hvor han må gentænke sin endelige EM-trup. Jeg er ikke i tvivl om, at Haugsted kommer med til EM, hvis hun holder sig fri for flere skader. Derfor ser jeg denne trup som den mest sandsynlige:

Målvogtere: Sandra Toft og Althea Reinhardt

Stregspillere: Stine Bodholt, Sara Iversen og Kathrine Heindahl.

Fløje: Trine Østergaard, Fie Woller og Lærke Nolsøe

Bagspillere: Mette Tranborg, Line Jørgensen, Louise Burgaard, Mie Højlund, Anne Mette Hansen, Kristina Jørgensen og Line Haugsted.

DEN OPMÆRKSOMME læser vil opdage, at jeg kun har nævnt 15 navne, og der skal 16 med til Nantes, hvor Danmark skal spille både den indledende pulje og mellemrunden. Den sidste plads bliver et opgør mellem de to playmakere, Lotte Grigel og Nadia Offendal.

Se også: Stort chok: Danmarks største landsholdsstjerne misser EM

Se også: Fejl på fejl - Danmark kunne heller ikke slå Norge