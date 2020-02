Mere fodboldvanvid: Champions League i USA om sommeren

EFTER AT han nu i syv år har hældt millioner af kroner i en række af de største klubber i Europa, vil den amerikanske milliardær Stephen M. Ross nu have valuta for pengene. Det kan betyde, at vi får en sommerudgave af Champions League på amerikansk jord.

Dermed sætter han samtidig yderligere gang i det slagsmål om klubfodboldens fremtid, som i øjeblikket udkæmpes blandt nogle af spillets største aktører.

79-ÅRIGE Ross, som menes at være god for 50 milliarder kroner, er hver sommer vært for the International Champions Cup, ICC, som hovedsageligt afvikles i USA.

Her optræder klubber som Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Bayern München, Liverpool og Juventus. Blot for at nævne nogle stykker.

I LØBET af de syv år har Stephen Ross og hans selskab, Relevent Sports, brugt mere end 700 millioner kroner på det, som klubberne blot betragter som en godt betalt træningsturnering, og som en god optakt til det igen går løs i de nationale ligaer.

Men for Ross har det ikke været en god investering. Selv om han har haft de bedste klubber til rådighed, har han ikke formået i tilstrækkelig grad at tiltrække opmærksomhed fra kommercielle partnere og de internationale tv-stationer.

DET SELV om kampene i USA afvikles for fulde stadioner. Således var der over 100.000 tilskuere på Michigan Stadium, da Manchester United i 2014 slog Real Madrid 3-1.

Også sidste år var der udsolgt til kampene i Charlotte, Houston og Kansas City. Det samme har tidligere gjort sig gældende i Miami, hvor Ross i øvrigt ejer det lokale NFL-hold, Miami Dolphins.

Stephen Ross, som her ses med sangeren Hank Williams Jr., vil have valuta for sine millioner. Foto: AP

MEN NU skal der ske noget mere. Derfor inviterede Ross i midten af januar en række klubejere til et møde i Paris. New York Times kunne fortælle, at Manchester United, Juventus, PSG og Liverpool var til stede. Ekstra Bladet erfarer, at også Lyon, Manchester City og Atletico Madrid deltog i mødet.

I følge vores oplysninger blev der på mødet i Paris nedsat en arbejdsgruppe, som skal se på mulighederne for at gøre ICC-turneringen til en succes også for Stephen Ross.

TYSKE BILD har fortalt, at en af ideerne er at lave en slags Champions League på tur. Tanken er, at 16 europæiske topklubber skal spille en miniudgave af Champions League hver sommer i USA. Manden bag forslaget er angiveligt Juventus-ejeren Andrea Agnelli, som også er præsident for sammenslutningen af europæiske klubber, ECA.

Det er ligeledes interessant, at Stephen Ross også forsøger at skabe en alliance med UEFA. Således var han sidste år inviteret til UEFA’s kongres i Rom, og i forbindelse med mødet for nyligt i Paris var han også i kontakt med UEFA. Hvis den rige amerikaner kan få UEFA’s blå stempel til sin turnering, vil det uden tvivl øge markedsværdien.

BLIVER PLANERNE om et Champions League i USA hver sommer ført ud i livet, er der lagt op til et nyt slagsmål med FIFA, som har sat alle sejl til i forbindelse med det nye klub-VM med 24 hold, der første gang skal afvikles i 2021 i Kina. Netop om sommeren.

En kilde i FIFA siger til Ekstra Bladet, at de kun har hørt om Stephen Ross og Andrea Agnellis planer fra medierne. FIFA-kilden siger samtidigt, at alt omkring det nye klub-VM kører på skinner. Det kan man så tro på eller lade være.

FAKTA ER, at man ikke både kan afvikle et klub-VM med de bedste europæiske klubber og et mini Champions League i USA med de selvsamme klubber i en og samme sommer.

Masser af ballade

IDEEN OM et europæisk Champions League om sommeren i USA er langt fra det eneste forslag om en ny turnering.

Tidligere var det Real Madrids præsident Florentino Perez, der luftede tanken om at bryde ud fra de nationale ligaer og skabe to lukkede turneringer med hver 20 hold. Turneringer som muligvis kan blive verdensomspændende.

I NOVEMBER dannede Perez sammen med syv klubber fra de forskellige kontinenter organisationen The World Football Club Association, WFCA. Det skete i FIFA’s hovedkvarter i Zürich, hvor præsidenten, Gianni Infantino var den første til at byde den nye organisation velkommen.

Infantino tog da heller ikke afstand fra Perez’ planer om en lukket liga. Snarere fremgik det, at Infantino ud over det nye klub-VM måske selv er interesseret i at skabe en verdensomspændende liga for klubhold. Vel at mærke i FIFA-regi.

DET VIL i givet fald blive en alvorlig konkurrent til Champions League, som er UEFA’s helt store guldæg. UEFA-præsident Aleksander Ceferin var da også hurtig til at skyde planerne om en lukket liga ned:

– Jeg har læst om den her skøre plan. Hvis den er sand, er det en ekstrem selvisk tanke, som vil ødelægge verdensfodbolden. Det gælder for spillerne, fans og for alle, som har relation til sporten. Alt det blot for at tilgodese en lille gruppe af mennesker.

Ceferein, tv, som mundhugges med Infantino, er ikke vild med tanken om en udbryderliga. Foto: Alexander Hassenstein/getty Images.

EN ANDEN af fodboldens interessenter er sammenslutningen af europæiske ligaer, European Leagues. Her er svenskeren Lars-Christer Olsson præsident, og han er en smule rundforvirret over de mange planer om nye turneringer.

– Det er os, der driver klubfodbolden til dagligt, men vi har intet konkret hørt om de mange planer. Det ligger dog fast, at hvis spillere optræder i en lukket liga, så kan de ikke samtidig spille i UEFA eller FIFA’s turneringer. Det gælder også landsholdsfodbold, siger Lars-Christer Olsson.

HAN HAR på afstand hørt om planerne om en mindre udgave af Champions League i USA, men forventer at få mere information, når European Leagues samles 13. og 14. februar.

– Indtil nu har kampene i USA blot været en træningsturnering, men bliver den udvidet til at blive en rigtig turnering med flere kampe, vil vi stille os kritisk over for den belastning, spillerne bliver udsat for. I forvejen spiller de bedste hold utroligt mange kampe om året, siger svenskeren, der før har været med til at bremse planer om nye turneringer.

Lars-Christer Olsson har tidligere fået stoppet de store klubbers vilde planer. Foto: Alvaro Isidoro / Global Images / Ritzau Scanpix.

HANS KOLLEGA i det spanske fodboldforbund, Javier Tebas, mener, at både FIFA og Florentino Perez fra Real Madrid er en trussel mod europæisk klubfodbold.

Om FIFA’s nye klub-VM siger han, at hele processen er gået amok.

– I stedet for at være en regulator er FIFA blevet en direkte konkurrent til de nationale ligaer.

Om Florentino Perez’ planer om en udbryderliga, siger Javier Tebas:

– Det vil være en kæmpe fejl af Real Madrid. Jeg tror ikke, Florentino Perez er klar over konsekvenserne. Jeg tror ikke, han er klar over, hvilken indvirkning det vil have på Real Madrids eftermæle.

DER ER således lagt i kakkelovnen til et varmt forår i den internationale fodboldverden. Første gang de mange kombattanter støder sammen er ved UEFA’s kongres i Amsterdam den 3. marts.

Her vil UEFA-præsident Ceferin måske også løfte sløret for sit eget bidrag til den internationale fodboldkalender. Han drømmer om, at vinderen af årets Champions League skal spille en international finale mod vinderen af Copa America, Sydamerikas svar på Champions League. Den kamp skal i givet fald spilles efter sommerens EM.

