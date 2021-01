VM-finalen mellem Danmark og Sverige vil på flere måder blive historisk. Den udgør et punktum for en bizar slutrunde

DENNE VM-SLUTRUNDE har på mange måder været den mest absurde i mands minde. Og det er længe. Først var det corona. Så var der tyndskid og bøvl og ballade med egyptiske tilskuere i hallen i Kairo, selv om de overhovedet ikke skulle være der. Det kunne have været et fatalt brud på den røde boble, som vi nu har levet i de seneste tre uger.

UNDERVEJS oplevede vi også den episke kamp mod Egypten. Et opgør der går over i historien. Kampen der ikke ville dø, selv om både Danmark og Egypten med groteske fejl forsøge at ’hjælpe’ modstanderen til at vinde. Samtidig var det fantastisk, nervepirrende underholdning i en klasse, som kun sport kan præstere.

OG NU er vi fremme ved finalen. Danmark har været ramt af corona og Kairo quickstep, hvilket holdt Mikkel Hansen ude i flere kampe, men alligevel er holdet gået ubesejret igennem turneringen. Det vidner også om klasse. Men at holdet så også bliver klasser bedre, når Mikkel Hansen er med, fik vi bevis for i den kunstnerisk flotte semifinale mod Spanien. Den kaldte jeg på forhånd for den moralske finale. Det levede den op til.

DET ER DOG Sverige, der er modstanderen i dag. Det er også på en måde absurd. Sverige indledte VM-forberedelserne med at gå i coronakarantæne. Spillerne kunne ikke træne som hold, men kun to og to ad gangen. Desuden var holdet ramt af otte afbud, og dele af den svenske presse dømte truppen der rejste til Kairo til at være den dårligste i mands minde. Ja, der var den igen.

SÅDAN noget skal man ikke sige til unge svenske mænd. Sverige har været VM’s helt store positive overraskelse. Som Danmark er holdet ubesejret, og undervejs har svenskerne anført af jætten Jim Gottfridsson udraderet en lang række store nationer. Senest blev Frankrig skilt af og udstillet i semifinalen.

SVERIGE HAR et rigtig godt hold med masser af fart og kraft i begge ender af banen. Men det gør ikke Sverige til favoritter mod Danmark, der er taget til Egypten for at forsvare VM-titlen. Der er også et andet formål. Der skal rettes op på indtrykket af det danske landshold efter nedturen sidste år ved EM i netop Sverige.

OG DET ER sket. Holder har et helt andet udtryk her ved VM. Det er vindere, der går på banen. Det er spillere, der VIL vinde. Og de vil det mere end noget andet. Der er skabt et formidabelt godt sammenhold i truppen, og mange har undervejs i turneringen fået mulighed til at bidrage. Ingen har skuffet.

DET TROR jeg heller ikke kommer til at ske i finalen. Svenskerne bliver ikke undervurderet, selv om det er et ungt hold uden den rutine i at spille afgørende kampe ved mesterskaber, som Danmark har.

DE FORSVARENDE mestre kan skrive historie ved at vinde to VM-titler i træk. Meget skal gå galt, hvis det ikke kommer til at ske i aften i kæmpehallen i Kairo, hvor der nu er flere katte, end der er tilskuere.

De gjorde håndbold til kunst

Fra Gistrup til guldkamp

Aalborg-svensker: Danmark er storfavorit

Historisk VM-finale

Tre var geniale