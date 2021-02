Mikkel er gaven, der bliver ved med at give

Manden med nummer 24 vil løfte interessen for dansk herrehåndbold på samme måde, som Anja Andersen i sin tid gjorde det for kvindehåndbolden

TILLYKKE til Aalborg Håndbold og til hele Håndbold-Danmark. Nummer 24 vender hjem efter 10 år i udlandet. Mikkel Hansen er bare gaven, der bliver ved med at give.

JEG KAN huske hans år i AG København, hvor han trak fulde huse. Det kommer til at gentage sig fra sommeren 2022, hvor vi må formode, at det igen er muligt at samles i større grupper.

DET FORTJENER både Mikkel Hansen og Aalborg Håndbold, der må have dykket dybt i tegnebogen for at kunne score verdensstjernen. Og det selv om han efter de mange år i udlandet kan vende hjem på den fordelagtige forskerordning, der indebærer et mildere skattetryk.

MEN DE penge, nordjyderne giver ud, kan komme igen mange gange, hvis ellers Mikkel Hansen og muligvis også Mads Mensah kommer i gang i håndboldligaen uden skader og større slitage. Og ingen skal være i tvivl om, at Mikkel Hansen kommer hjem for at vise formatet. Ellers havde han heller ikke tegnet en treårig kontrakt.

VED DET netop overståede VM i Egypten viste Mikkel Hansen i semifinalen og finalen endnu engang, hvilken verdensklassespiller han er. Nok er han blevet 33 år, men han er ikke faldet i niveau. Hvilket han senest har bevist i Champions League for sin franske klub, PSG.

NU BLIVER Paris skiftet ud med Nordens Paris, som nordjyderne med klædelig beskedenhed kalder Aalborg. Alle omstændigheder kan byen ved Limfjorden blive håndboldens Mekka. I forvejen råder klubben over et mandskab, der kan gøre sig gældende i Champions League.

DE SENESTE sæsoner er det blevet til overraskende mange store resultater mod de bedste hold i Europa. Stadig mangler adgangen til Final Four, men med tilgangen af Mikkel Hansen og forhåbentligt også af Mads Mensah, som ifølge Ekstra Bladets oplysninger meldes på vej, er en plads blandt de fire bedste slet ikke en umulighed.

DESVÆRRE forlader Magnus Saugstrup klubben til sommer for at tiltræde i tysk håndbold. Det er et tab, Aalborg kommer til at mærke i både forsvar og angreb, med mindre hullet fyldes ud af endnu en dansk topspiller. Det kunne være Henrik Toft, som i dag spiller i PSG. Toft har de samme kvaliteter som Saugstrup, som ved VM fik sit store internationale gennembrud.

MEN LAD os nu foreløbigt glædes over Mikkel Hansens tilbagevenden til dansk håndbold. Det vil også glæde klubkasserer over hele landet, og det kan give sporten endnu et løft. Ikke kun lokalt, men også nationalt. Så stor en stjerne er Mikkel Hansen nemlig. Han vil løfte interessen for dansk herrehåndbold på samme måde, som Anja Andersen i sin tid gjorde det for kvindehåndbolden.

Mikkel Hansen vender hjem til dansk håndbold

Dansk guld-show: Det stopper ikke her

Ellevild og udkørt: - Det er meget uvirkeligt