Mikkel vandt over Mars

HELT UDEN at være i nærheden af spænding vandt Aalborg Håndbold med ansættelsen af Mikkel Hansen klart over landingen på Mars. Det var Mikkel, der løb med overskrifterne, og med det største klubskifte i håndboldens nyere historie rækker ikke bare nordjyderne, men hele håndboldligaen mod stjernerne.

ELLER GØR DEN nu også det? Har Aalborg Håndbold, med direktør Jan Larsen som strategen og med milliardæren Eigil Christensen som mæcenen, sat gang i et nyt våbenkapløb, som de færreste klubber i virkeligheden har økonomi til at være med i? Og måske da slet ikke nu, hvor coronaen stadig holder tilskuerne ude af landets håndboldkatedraler.

Artiklen fortsætter under billedet...

Jan Larsen er arkitekten bag aftalen med Mikkel Hansen. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

MANGE interessante spørgsmål melder sig efter Mikkel Hansens treårige kontrakt med det nordjyske håndboldflagskib. Jeg vælger nu at have ja-hatten på og ser verdensstjernens indtog i Danmark som et samlet løft af hele sporten. Selvfølgelig er der en fare for, at Aalborg med de åbenbart enorme økonomiske muskler vil trække fra de øvrige og blive et dansk svar på Barcelona, som er helt suveræne i Spanien.

ISÆR FORDI det forlyder, at Mikkel Hansen ikke er den eneste kapacitet, som er på vej til byen ved Limfjorden. Mads Mensah skulle være klar til at pakke ned i Flensborg og sætte kursen nordpå. TV2 mener at vide, at den norske verdensklassefløj, Kristian Bjørnsen, også er på vej til Aalborg. Så begynder det efterhånden at ligne et hold, der godt kan nå Final 4 i Champions League, hvilket er et mål ikke alene for klubben, men også for Mikkel Hansen. Han vil hjem for at vinde noget stort.

HVOR EFTERLADER det så de andre klubber? Jeg tror ikke på spanske tilstande. Selvfølgelig har coronaen gjort ondt på økonomien, men Aalborg Håndbold er ikke den eneste klub med styr på finanserne. I Skjern driver de også en fornuftig forretning, og vestjyderne har også ved flere lejligheder kapret store navne i udlandet. Her skal blot nævnes Anders Eggert og Bjarte Myrhol.

GOG HAR tidligere været nede og suge grundvand, men har lært af fortidens fejltagelser. I dag er sydfynboerne og ligaens tophold et godt eksempel på en klub, der udvikler de største talenter, men som også har skabt økonomi til at hente forstærkninger udefra. Senest illustreret af de to nu dobbelte VM-guldvindere Anders Zachariassen og Morten Olsen.

Artiklen fortsætter under billedet...

Morten Olsen har været med til at løfte niveauet hos GOG. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

ET SIDSTE eksempel er Bjerringbro-Silkeborg, der godt nok ikke altid har sorte tal på bundlinjen, men som har et stærkt økonomisk bagland. Det har blandt andet betydet, at spillere som Michael V. Knudsen, Jesper Nøddesbo, Rene Toft Hansen og senest Alexander Lynggaard er rejst hjem fra udlandet for at spille i denne danske liga, som er blevet markant bedre de seneste år.

OG MED Mikkel-effekten vil det kun fortsætte. Håndbolden får generelt et løft og med den øgede interesse trækkes der både sponsorer og tilskuere til. Det kan komme hele ligaen til gode. Blot ærgerligt at manden med nummer 24 først tiltræder i sommeren 22, men så er vi til den tid forhåbentligt alle så gennemvaccinerede, at vi godt kan stå som sild i en tønde i Skjern, Silkeborg, Gudme og Gigantium. Det kan blive en stor fest.

