Mikkels magiske aften

Danmark tog et stort skridt mod semifinalen efter sejren på 30-26 over Norge i en fremragende håndboldkamp

MED EN overdådigt spillende Mikkel Hansen vandt Danmark det nordiske slag mod Norge. Et utroligt vigtigt resultat, som betyder, at Danmark går over til mellemrunden med de maksimale fire point. Dermed har Nikolaj Jacobsens landshold taget et stort skridt mod semifinalen

Og sådan som holdet har ført sig frem ved denne slutrunde, og da især i kampen mod Norge, der havde meldt sig selv som guldfavoritter, er der grund til at tro, at Danmark er et af de fire hold, som spiller semifinaler næste fredag i Hamborg. Og derfra er det kun et lille skridt til finalen. Det kan blive en dejlig januar måned.

PUBLIKUM i Boxen skabte en fantastisk ramme om kampen, og det danske landshold blev løftet fra første fløjt. Som tidligere var der en utrolig kemi mellem Niklas Landin i målet og de danske fans.

Med store redninger på stribe var Kiel-kepeeren en væsentlig årsag til, at Danmark fik en forrygende start på kampen. Han havde ikke lige så mange redninger som i de forrige kampe, men han havde de vigtige.

NÅR SÅ to gode hold mødes, er der en utrolig stor forskel på at være foran eller bagud med et par mål. Nu var det heldigvis Norge, der hang efter gennem hele kampen, hvor Danmark ganske effektivt fik lukket ned for det ellers så giftige norske kontraspil.

Nikolaj Jacobsen havde terpet godt med sine spillere ved den lukkede træning onsdag. Tilbageløbet var en væsentlig årsag, til at Danmark vandt den her kamp, for Norge havde svært ved at score i det etablerede angrebsspil.

DET DANSKE landshold burde have ført med mere end tre mål ved pausen. Men i slutningen af første halvleg fik Norge et par lette scoringer, herunder en scoring i tomt mål, hvor Niklas Landin sad på bænken. Jeg forstår stadig ikke hvorfor. Vi var ikke i undertal, og vi spillede heller ikke syv mod seks. Det lignede et udskiftningskiks.

Da Danmark i en periode havde svært ved at komme til scoringer i det etablerede angrebsspil, valgte Nikolaj Jacobsen at gå over til at spille med tre højrehænder i bagkæden. Mads Mensah afløste en svagt skydende Nikolaj Øris, og den lidt uortodokse opstilling havde nordmændene svært ved at greje. Det gav Mikkel Hansen gode muligheder for at komme til skud, og det udnyttede han flot med stribevis af scoringer.

MIKKEL HANSEN var i verdensklasse. Han profiterede af, at der blev holdt et højt tempo i boldomgangen, og at stregspillerne sloges som gale for at skaffe plads til skytterne.

Taktisk vandt Nikolaj Jacobsen slaget mod sin norske kollega, Christian Berge. Den danske landstræner var hele tiden et skridt foran i tanke og handling. Respekt for at han holdt hovedet koldt, da Norge nærmede sig i de sidste 10 minutter. Her valgte han at spille syv mod seks. Det var ikke knirkefrit, men det gav de dog de straffekast og de scoringer der cementerede sejren.

