Nadims faneflugt

NU ER det en kendsgerning. Den højt profilerede landsholdsspiller Nadia Nadim har vendt dansk fodbold ryggen og i stedet kastet sig i armene på FIFA og VM-værterne i Qatar. Fredag aften lige før lodtrækningen i Doha fortalte hun Ekstra Bladet, at hun netop er tiltrådt sit nye job som en af FIFA’s legender og som VM-ambassadør.

DET BLEV kun til et kort møde med Nadim. Ekstra Bladet blev vist bort af vagterne, fordi lodtrækningen skulle i gang. Men inden vores kontrollerede tilbagetog lovede hun at komme i mixzone efter lodtrækningen. Her dukkede hun dog aldrig op.

DET VAR i december, at Nadia Nadim for alvor begyndte flirten med Qatars VM-værter. Glad optrådte den danske landholdsspiller på fotos med blandt andre David Beckham og på videoindslag med afghanske flygtninge i Doha. Indslag og billeder, der var guld værd for Qatars VM-værter, den såkaldte Supreme Committee, der stod bag det flot producerede videoindslag, som er blevet set verden over.

BESØGET I Qatar medførte voldsom kritik af Nadia Nadim. Især i Danmark, hvorfra DBU fører en form for kritisk dialog med de kommende VM-værter.

VI VED selvfølgelig ikke, om Nadia Nadim tidligere er blevet belønnet af sheikerne i Qatar for at deltage i sportwashingen af den lille ørkenstat. Men vi ved, at de samme sheiker gerne rutter med pengene, og vi ved, at mange både tidligere og nuværende fodboldstjerner tager sig betalt for at være ambassadører for Qatars VM.

MEN DET er heller ikke pengene, der er det afgørende. Nadia Nadim har valgt at føre sin helt egen udenrigspolitik i skarp kontrast til den linje, som blandt andet DBU fører overfor de kommende VM-værter.

SÅ SENT som i november skruede DBU op for retorikken over for Qatar, og i en udtalelse fra forbundet hed det således:

’DBU vil minimere egen rejseaktivitet til Qatar kraftigt og deltager kun ved aktiviteter i Qatar, der er relateret til det sportslige, eller når det kan bidrage politisk til at forbedre forholdene for migrantarbejderne.’

Artiklen fortsætter under billedet...

Nadim mødte frem til lodtrækningen som ambassadør for Qatars VM. Foto: Lars Poulsen.

SENEST HAR DBU meddelt, at forbundet ikke vil hjælpe med at sælge billetter til danske fans, der vil til VM i slavestaten. Desuden har landstræner Kasper Hjulmand under sit første besøg i Qatar sagt, at han slet ikke føler sig komfortabel med, at slutrunden skal afvikles under de specielle omstændigheder.

NADIA NADIMS ture til Qatar har ikke været koordineret med DBU, og hendes optræden for sheikerne fik DBU's direktør, Jakob Jensen, til at sige, at DBU ikke vil associeres med hendes besøg i Qatar. 33-årige Nadia Nadim er indtil videre noteret for 99 landskampe i rødt og hvidt. Hun har været en del skadet på det seneste, og efter hendes pr-indsats for Qatar er der ingen tvivl om, at hun ikke når kamp nummer 100.

DER ER mange specielle omstændigheder ved hendes forhold til Qatar. Hun stiller sig tydeligvis på Supreme Committees side i forhold til DBU. Det er faneflugt. En anden indgang er forholdet til Afghanistan. Nadia Nadim er selv afghansk flygtning. Hendes far blev slået ihjel af Taliban.

I DOHA har Taliban siden 2013 haft en ambassade, og eftersøgte talibanere med mange mord på samvittigheden har i årevis uden bekymringer kunnet opholde sig i Qatar. Det har været et slags fristed. Qatar spiller på mange heste. Således var det Qatar Airways, der fløj Talibans ledere hjem til Afghanistan, da Kabul faldt i efteråret. På returrejsen var flyene fra Qatar Airways fyldt med afghanske flygtninge.

DET VAR de her flygtninge, herunder flere piger, som Nadia Nadim tidligere er set spille bold med i videoindslag fra Qatar. I Afghanistan derimod har Taliban forbudt piger og kvinder at spille fodbold. Senest har de også forbudt dem at gå i skole.

QATAR er et land med mange dagsordener og med mange ansigter. Hvilket forholdet til Taliban og Afghanistan afspejler ganske godt. Nu er Nadia Nadim også blevet en del af det spil, men hvorfor hun vælger at lade sig bruge på den måde, er stadig lidt af en gåde.

DER ER mange spørgsmål, der presser sig på. Ikke mindst om det tilbud fra sheikerne, hun ikke kunne sige nej til. Men en ting er vist. Hun har ikke gavnet dansk fodbold og de danske værdier med sit reklamefremstød for VM i Qatar.