Nikolaj fandt sejrs-formlen 10 minutter før tid

En herlig håndboldkamp endte med dansk sejr på 31-28 - landsholdet tog et vigtigt skridt mod semifinalen

VARAZDIN (Ekstra Bladet): DANMARK lever i den grad ved EM i Kroatien, og mod Slovenien blev der fjernet en større forhindring på vejen mod semifinalen i Zagreb næste fredag. Men det var noget af en mental og fysisk opgave, landsholdet skulle igennem, inden sejren var i hus.

TAK FOR kaffe for en vidunderlig håndboldkamp, som først blev afgjort, da danskerne kort før tid og for første gang i kampen bragte sig foran bragte med fire mål. Undervejs i opgøret fik vi ikke de redninger fra vores målmænd, som kunne slå hullet, men så måtte andre jo tage fat.

STOR ROS til Nikolaj Jacobsen for at blive ved med at lede efter formlen. Han stod på hovedet i værktøjskassen og fandt hele tiden brugbare løsninger både offensivt og defensivt. Hvor han mod Spanien spillede smalt, så spillede han denne gang bredt. I alle ordets betydninger. Og da han til sidst satsede og spillede syv mod seks, vandt han reelt kampen.

VI VIDSTE, Slovenien ville få mange udvisninger. Desværre brændte Lasse Svan fra fløjen første gang, vi kom i overtal, men senere fik han rettet op på skaden, og vi vandt perioden 2-1. At Svan så endte med 11 scoringer viser blot, hvor mentalt stærk han igen er.

I DEN modsatte ende havde det danske forsvar store problemer med den lille playmaker Miha Zarabec, der har et utroligt repertoire. Han lavede fem af slovenernes første syv mål. Det skete også i en række situationer, hvor Slovenien spillede syv mod seks.

DET UDFORDREDE ikke mindst Rasmus Lauge på vores højre back, men også vores midterforsvar, som havde store problemer med stregen Blaz Blagotinsek, der er noget uren i sine screeninger. For ikke at sige svinsk. Men efterhånden fik midterforsvaret ved brødrene Toft samlet sig og dæmpet hans unoder.

VI SPILLEDE klogt i angrebet. Og med stor tålmodighed. I stedet for at søge over midten og ind til de øretæver, der uvægerligt ville falde der, spillede vi bredt med mange oplæg til fløjene. Desværre havde Magnus Landin en dårlig dag, men da han blev udskiftet med Casper U. Mortensen, blev vi giftige i begge sider.

OG SELV om Mikkel Hansen fik lange pauser, forhåbentligt ikke fordi hans knæ igen knager, så holdt vi hovederne kolde. Dog mangler jeg at se noget mere vilje fra Mads Mensah og Peter Balling. Sidstnævnte var bedste mand mod Spanien, men i dag virkede kan kyst. Der var flere muligheder for at gå på ydersiden af backen, men han trak sig og valgte i stedet en forkølet løsning med en aflevering på tværs.

DET ÆNDRER dog ikke på, at Danmark i en herlig kamp tog et vigtigt skridt mod semifinalen.

SØNDAG aften venter Tyskland, som ikke virkede skræmmende gode, da de tidligere fredag slog EM’s store overraskelse Tjekkiet 22-18. Tyskerne var faktisk bagud det meste af kampen og først i de sidste syv minutter fik de hevet den knebne sejr i land.

Se også: Veteranerne klaskede Slovenien

Se også: Forløsende sejr - en dansker var i særklasse!