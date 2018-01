Nikolaj har det bedste hold, men det er ikke altid nok

LUDBREG (Ekstra Bladet): NEDERLAGET TIL Tjekkiet har gjort ondt på den danske trup, og spørgsmålet er selvfølgelig, om holdet på bare 48 timer kan ryste skuffelsen af sig og levere en sublim præstation i gruppefinalen mod Spanien i aften.

DET ER en kamp, der vil definere Danmarks fortsatte færd ved EM. Vinder vi, og vinder Ungarn over Tjekkiet, er vi puljevindere og går til mellemrunden med de maksimale fire point. Taber vi, risikerer vi at gå videre med nul point, og så kan vi godt glemme alt om at nå frem til en semifinale.

MED ANDRE ord står Danmark over for endnu en skæbnekamp. Jeg er ikke i tvivl om, at Nikolaj Jacobsen råder over et bedre hold end sin spanske kollega. Vores hold er er også bedre end Tjekkiets, men der tabte vi.

Det er altså ikke altid, det bedste hold vinder.

Som med al andet topidræt handler håndbold også om indstilling, vilje og moral.

Alt det var på plads i den første kamp mod Ungarn, mens alt for mange ikke ramte det rette spændingsniveau i opgøret mod tjekkerne.

NIKOLAJ JACOBSEN er godt klar over, at hans hold endnu ikke altid står sammen som et hold. Især når det kommer under pres. Så forfalder spillerne til at kæmpe deres egne kampe, og så glemmer de at tage det ekstra, nødvendige skridt for holdet.

Det så vi mod tjekkerne og ved Golden League i kampen mod Norge.

Efter det nederlag rejste holdet sig dagen efter og slog de franske verdensmestre.

Nikolaj Jacobsen skal sikre, at den mentale balance på holdet er i orden til aftenens kamp mod Spanien. Foto: Lars Poulsen

JEG HÅBER, scenariet vil gentage sig, når vi i aften krydser klinger med de håndboldkloge spaniere.

Her er i kort form hvad Danmark kan forvente sig, når det går løs i arenaen i Varaždin.

Spanien råder ikke over de store skytter og arbejder derfor meget tæt på forsvaret. Det har Nikolaj Jacobsen taget konsekvensen af.

Han vil dække defensivt i aften med høje folk i midterforsvaret, og derfor har han taget den knap så høje Anders Zachariassen ud af truppen og erstattet ham med Peter Balling. Højrebacken skal bruges til at angribe Spanien på ydersiden af backen.

DE SPANSKE bagspillere forsøger ustandselig at finte sig igennem forsvaret eller at finde stregen med små putbolde.

Tidligere var det tankvognen Julen Aginagalde, der fik indspillene. Men han er er ude med en skade, så nu er det den mere bevægelige Adrian Figueras, der suger boldene til sig.

Veteranen Raul Entrerrios svinger taktstokken i angrebet. Han spiller med stort overblik, men nogen stor skytte er den 36-årige playmaker ikke. I det hele taget skal de spanske bagspillere ind på mellemdistancen for at skyde.

Spaniens kontra- og returløb er imponerende. De laver mange kontramål.

Et andet stærkt aktiv er det meget bevægelige og dynamiske forsvar. Spanien er berømte for deres 5:1-forsvar, hvor den fremskudte mand ofre presser modstanderens playmaker helt op mod midten af banen. Den slags forsvar kan løses ved at spille syv mod seks. Et system det danske landshold har trænet ganske meget.

JEG HOLDER fast i, at vi har et bedre hold, ikke mindst i kraft af vores mange skytter.

Det bør afgøre kampen til vores fordel, og sker det, er kampen mod Tjekkiet fuldstændig ligegyldig i EM-sammenhæng.

Med en sejr er vi, hvor vi hele tiden har tænkt, vi skulle være. Med kursen sat mod semifinalen.

