Nikolaj tøvede da det så værst ud

Først i anden halvleg fik landstræneren ændret kampbilledet, og så blev det alligevel til en sikker sejr på 26-20 over et godt egyptisk hold

DET VAR helt ærligt en forfærdelig første halvleg, hvor jeg længe savnede løsninger fra bænken. Men det virker ikke til, at Nikolaj Jacobsen helt tror på, at spillerne yderst på bænken kan tage over, når det kniber for stjerner som Mikkel Hansen og Rasmus Lauge.

Men aftenen i Boxen, hvor vores målmænd ikke fik fat i meget, og hvor landstræneren først spillede sine taktiske trumfer ud efter pausen, endte alligevel lykkeligt. Først skulle vi dog grueligt meget igennem.

Den store egyptiske stregspiller, Wisam Nawar, skabte masser af uro i det danske forsvar, og han trak indtil flere udvisninger. Han var noget af en håndfuld med en kampvægt på den anden side af 110 kilo. Han låste flere mand, og det gav gode betingelser for de rapfodede egyptiske bagspillere.

MEN EFTERHÅNDEN blev Nawar tæmmet, og da Niklas Landin begyndte at have redninger, virkede defensiven ganske fint. Til gengæld havde det danske angreb store problemer med det ultraoffensive egyptiske forsvar. I perioder gik de helt frem og mandsopdækkede Mikkel Hansen. I andre flagrede de med flere mand udenfor tremeteren, og det havde Danmark meget svært ved at løse. Tempoet blev taget ud af det danske angrebsspil.

Spillerne virkede låst, og selv om Nikolaj Jacobsen tog en timeout ret tidligt, løste det ikke op for spillet, der fortsat foregik i gåtempo. Mikkel Hansen kunne slet ikke få sit spil til at fungere. Han brændte flere straffekast, smed bolde væk og virkede i det hele taget irriteret og langt fra at være på toppen. Alligevel fik han hele første halvleg på banen. Han burde have haft en pause.

DET KAN OGSÅ undre, at Nikolaj Jacobsen ikke allerede i første halvleg gik over til at spille syv mod seks overfor det offensive egyptiske forsvar. Blot fire-fem angreb med en mand i overtal kunne måske have skabt det hul, som ville give mere ro på spillet.

Det kom så endelig efter pausen, hvor Nikolaj Jacobsen hurtigt valgte at spille syv mod seks. Og det gav bonus. Defensivt valgte han at gå frem i en 5:1 med Magnus Landin som den fremskudte. Også det var med til at sikre sejren.

Anders Zachariassen blev den store målsluger, da Danmark gik over til at spille syv mod seks.

ONSDAG venter Sverige i den sidste kamp i mellemrunden. Hvis Norge i kampen forinden slår Ungarn, og hvis Danmark taber til Sverige, vil de tre nordiske lande alle ende på otte point. Derfor vil resultaterne af de indbydes opgør afgøre hvilke to hold, der går videre til semifinalerne.

Udgangspunktet for Danmark er ganske godt, thi de rød-hvide slog Norge med fire mål i det indbyrdes opgør. Og da Norge kun slog Sverige med tre mål, kan Danmark tillade sig at tabe med fire mål til Sverige og alligevel gå videre til semifinalerne.

MEN DER er ingen grund til at nære unødig frygt for svenskerne. I opgøret mod Norge lignede det et meget slidt hold, som undervejs lavede bunker af tekniske fejl. Noget vi ikke har set ret meget til hos det danske landshold.

Sverige så også ud til at miste Lukas Nilsson i opgøret mod Norge. Den stærke venstre back udgik af kampen i anden halvleg med noget, der lignede en skade i lysken. Sverige har været ramt af flere skader, og der er blevet slidt hårdt på de resterende stamspillere. Danmark har alle muligheder for selv at afgøre tingene. Og sådan skal det da også være. Der er ingen grund til at stoppe stimen af sejre.

