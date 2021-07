Nikolajs genistreger

DET BLEV længe lige præcis så spændende som forventet. Egypten og Danmark står bare godt til hinanden, og derfor blev morgenens topopgør en fantastisk propaganda for håndboldspillet.

MED SEJREN er Danmark godt på vej mod kvartfinalerne, og indtil videre må man sige, at verdensmestrene og de forsvarende olympiske mestre har forkælet os med sprudlende håndboldspil. Og Egypten bidrog i den grad til underholdningen.

DE TO holds trænere havde begge lært af de to nationers gyser ved VM i Egypten i januar. Et opgør, der som bekendt endte med en dansk sejr efter en straffekastkonkurrence. Egypten havde set Magnus Saugstrup som det svage led i det danske forsvar. Der blev lagt et voldsomt pres på nordjyden, og han havde svært ved at afvise de fysisk stærke modstandere.

DET FIK Nikolaj Jacobsen rettet op på i løbet af halvlegen, hvor Saugstrup fik hvile på bænken, mens Henrik Toft fik tjansen i midterforsvaret sammen med Henrik Møllgaard. Toft begyndte tøvende, men efterhånden fik han fat, og efter pausen var det danske forsvar for alvor kittet sammen.

I DEN modsatte ende blev Mathias Gidsel den helt store oplevelse. På en dag, hvor meget lidt lykkedes for Mikkel Hansen i det etablerede spil, var det Gidsel, der førte an i løjerne. Endnu engang leverede den 22-årige en præstation i verdensklasse. Det var Gidsel, der satte tempoet og fik spillet til at flyde.

Marthias Gidsel kørte rundt med egypterne. Foto: Jens Dresling.

IGEN VISTE Nikolaj Jacobsen, at han har modet til at flytte rundt på sine spillere. Han tog konsekvensen af Mikkel Hansens offday og skabte i stedet en bagkæde bestående af Mads Mensah, Jacob Holm og Mathias Gidsel. Den fungerede fint, og det var i den periode, at der blev slået et hul til Egypten.

AF MIKKEL HANSEN så kom ind i kampens slutning og overbevisende tog dirigentstokken i Danmarks syv mod seks-spil, viser blot, at klasse trods alt ikke fornægter sig. Det samme gjorde sig gældende i målet, hvor Niklas Landin kampen igennem havde de store og vigtige redninger.

NU VENTER Bahrain natten til onsdag. Det er en kamp, som Danmark ikke kan tabe, hvis niveauet fra de to første kampe fastholdes. I perioder har Nikolaj Jacobsens tropper vist skræmmende styrke, og landstræneren har endnu engang vist, hvor hurtig han er i tanke og handling, når der skal ændres på formationerne.