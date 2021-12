Noget af det bedste nogensinde

KOMMENTAR: Sandra Toft og hendes seks vildt kæmpende bolværksmatroser præsterer lige nu noget af det bedste forsvarsspil et dansk landshold nogensinde har præsteret

IKKE HELT uforståeligt var det til at se på de danske kvinder, at pladsen i kvartfinalen allerede var hjemme, inden holdet gik på gulvet til kampen mod Tjekkiet. I den tidlige kamp fredag eftermiddag havde Tyskland nemlig basket Sydkorea, og dermed er tyskerne sammen med Danmark videre fra mellemrunden.

SØNDAG afgør de to nabolande indbyrdes, hvem der skal tage førstepladsen. Danmarks modstander i kvartfinalen bliver efter al sandsynlighed Spanien eller de tidligere verdensmestre fra Brasilien.

FØRSTE DEL af kampen mod Tjekkiet var præget af, at kvartfinalen allerede var i hus. Især i det danske angreb var der flere, der ikke havde fået gnedet middagssøvnen ud af øjnene. De nøgne tal viser otte tekniske fejl og 12 brændte skud i de første 30 minutter. Sådan bliver man ikke verdensmestre. Jeg vil dog medgive, at tjekkene i Petra Kudlackova har en ganske effen målvogter.

Lille Emma Friis var en oplevelse i første halvleg. Foto: Lars Poulsen.

MEN SOM set så ofte før, er det danske forsvar ikke til at spøge med. Da først Sandra Toft i målet havde fået læst de tjekkiske skytter, faldt der ro over foretagendet. Tjekkiet havde ualmindeligt svært ved at komme til afslutninger. De blev holdt nede på blot ni mål i første halvleg, og så vidste vi jo godt, hvilken vej vinden blæste.

Tjekkerne lød ind i en hvid mur, her i skikkelser af Mette Tranborg og Rikke Iversen. Foto: Lars Poulsen.

I ANDEN halvleg løber Danmark de fleste hold ned. Det blev Tjekkiet også. Kontramaskinen var igen velsmurt, og Sandra Toft lagde flere vidunderlige bolde til Lærke Nolsøe, som greb dem lige før feltet og hamrede bolden i mål. Det var lækkerier. Unge Michala Møller delte også slik ud. Hun kan eksplodere på få meter og hendes skud trukket op i nettaget er flødeskum på lagkagen. Det skal også lige nævnes, at Tjekkiet kun scorede fem gange efter pausen. Det er uhørt lavt, men vidner om en dansk defensiv, som hører til blandt verdens bedste.

JEG GLÆDER mig til gruppefinalen mod Tyskland. Det er to hold med stærke forsvar og med fart i angrebet, der mødes og måske bliver Danmark for første gang testet igennem en hel kamp. Dog råder Jesper Jensen over den bredeste trup og det bliver sikkert afgørende igen.