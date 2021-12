Nu bliver det alvor

KOMMENTAR: Efter to pligtsejre over meget ringe nationer skal Danmark op mod Sydkorea i en kamp, der skal sikre yderligere to point med til mellemrunden

FØRST MANDAG aften begynder VM for alvor for de danske håndboldkvinder. Gruppefinalen mod Sydkorea er en kamp om to vigtige point. Vinder Danmark går holdet videre til mellemrunden med de maksimale fire point. Et enormt rygstød i bestræbelserne på at nå frem til kvartfinalerne.

OG DANMARK slår Sydkorea. Det er jeg ikke i tvivl om. Sydkoreanerne har slet ikke samme styrke som for to år siden ved VM i japanske Kumamoto, hvor Danmark var heldige med at spille uafgjort 26-26.

SIDEN ER der bygget gevaldigt på det danske hold. Ikke mindst er der sket noget nær en revolution i forsvaret, hvor modstanderne skal være rigtig dygtige for at komme til frie skud. Samtidig er Althea Reinhardt vokset gevaldigt i sit målvogterspil. Hun er i dag stort set på samme høje niveau som Sandra Toft, der er en keeper i verdensklasse.

DET ER en gave at have en så velfunderet defensiv base, og det kommer sydkoreanerne til at mærke på deres kroppe. Sydkorea måtte slide og slæbe med deres bedste spillere på banen gennem hele kampen mod Tunesien lørdag for at kunne vinde en meget smal sejr.

DANMARK derimod spillede bredt og brugte hele bænken i kampen mod Congo. De danske kvinder har et fysisk overskud, og så er Jesper Jensens hold bare bedre besat på stort set alle pladser.

Artiklen fortsætter under billedet...

Jesper Jensen kan se frem mod en ny sejr. Foto: Lars Poulsen.

MEN DET er også nu, at landstræneren stopper med at spille socialt. Nu skal de bedste spillere i truppen skærpes frem mod de tre vigtige kampe i mellemrunden. Her venter Tyskland, Ungarn og formodentligt Tjekkiet. Det er her Danmark for alvor bliver udfordret, og det er her, vi får svar på, hvor meget det er lykkedes Jesper Jensen at udvikle holdet.

SOM NÆVNT er jeg ikke nervøs for defensiven. Men kan holdet lave tilstrækkeligt mange mål i det etablerede angrebsspil, når modstanderne også har et forsvar, der kan dække op og målvogtere, der tager med hænder? I realiteten har vi ikke set det danske landshold mod et jævnbyrdigt hold siden EM i Herning for et år siden.

Artiklen fortsætter under billedet...

Michala Møller fik debut mod Congo og viste, at hun godt kan gøre en figur ved slutrunden. Foto. Lars Poulsen.

ET SPØRGSMÅL som hurtigt bliver besvaret er, om det danske angreb kan stå distancen uden Mia Rej. Det bliver Simone Petersen og Kristina Jørgensen, der på skift skal løfte opgaven som playmaker. Simone Petersen ser ud til at have overblikket og såmænd også farten til at kunne skabe en god rytme i spillet. Det så vi mod Congo. Kristina Jørgensen er mere chancebetonet i sit spil, men også mere målfarlig. Jeg glæder mig til at se dem under pres, og det bliver de udsat for af det aggressive fremskudte sydkoreanske forsvar.