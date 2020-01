Nu er Danmark guldfavorit

EFTER DE to kampe ved Golden League-stævnet i Frankrig går Danmark ind til EM-slutrunden, som en af de helt store favoritter. Anderledes kan det ikke være efter sejrene over de norske VM-sølvindere og de franske VM-bronzevindere.

DET ER intet mindre end imponerende og udtryk for en voldsom stor bredde, at Nikolaj Jacobsen kunne tillade sig at spille hele første halvleg mod Frankrig uden en række af de normale førstevalg. Mikkel Hansen blev kun brugt i overtalsspillet og som straffekastskytte. Niklas Landin, Niclas Kirkeløkke, Hans Lindbjerg og Anders Zachariassen blev alle siddende på bænken.

ALLIGEVEL havde det danske hold god kontrol over kampen, og i angrebet gjorde Michael Damgaard, der kæmper for en af de yderste pladser i den endelige EM-trup, hvad der passede ham. Selv om han flere gange blev slået direkte i ansigtet, formåede franskmændene aldrig at tæmme ham. Damgaard løftede sit spil til ren verdensklasse. Sikke en joker at have med til slutrunden.

DAMGAARD fik også god hjælp af Mads Mensah og Jacob Holm. Deres sammenspil, med de hurtige fødder og rappe afleveringer splittede totalt det franske forsvar. Og det var en genistreg af Nikolaj Jacobsen, da han mod kampens slutning, hvor det hele spidsede til, valgte en utraditionel opstilling med Damgaard, Holm og Mikkel Hansen i bagkæden. Det er tre spillere, der ikke kan dække op, og derfor skulle der scores for at kunne nå at lave forsvars-angrebsudskiftningerne.

Danmark tog en spinkel sejr mod franskmændene. Foto: Stéphane Pillaud/Ritzau Scanpix

Danmark er guldfavoritter til EM. Foto: Jens Dresling

satsede rigtigt, fordi Holm og Damgaard leverede varen. Jeg er ikke i tvivl om, at Michael Damgaard bliver en del af den 16-mands trup, som Nikolaj Jacobsen ender med at melde ind til EM. Men bliver der plads til Holm? Det er der stor usikkerhed om. Landstræneren må samlet udtage 16 plus to reserver.

HVIS DE skadede spillere, Rasmus Lauge, Magnus Landin og Lasse Svan bliver klar, så skal der sorteres en spiller fra. Vi bliver klogere på den del, når landsholdet mandag vender hjem til lejren i Danmark, og når de skadede spillere har været til skanning.

NIKOLAJ JACOBSEN brugte også kampen mod Frankrig til at eksperimentere voldsomt i forsvaret. Midterforsvaret med Henrik Møllgaard og Rene Toft Hansen var bare en nydelse. Men at spillere som Lasse Andersson og Magnus Saugstrup kunne dække på samme høje niveau var en herlig overraskelse. Det var et forsvar, som franskmændene slog sig på.

TOGTET til Frankrig var en stor succes. Meget tyder på, at EM bliver det samme. Det er i hvert fald umuligt at være pessimist efter de to flotte sejre i weekenden.

De danske karakterer:

Niklas Landin 4

Jannick Green 3

Magnus Bramming 5

Johan Hansen 5

Hans Lindberg 3

René Toft Hansen 5

Magnus Saugstrup 5

Anders Zachariassen UB

Niclas Kirkeløkke 3

Mikkel Hansen 4

Henrik Møllgaard 5

Mads Mensah 4

Morten Olsen 2

Jacob Holm 4

Michael Damgaard 6

Lasse Andersson 4

Nikolaj Øris 2

Nikolaj Jacobsen 5

