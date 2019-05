Nu er den gal igen: Se det afslørende dokument

DBU's formand mener, at UEFA blot er midt i en proces, men dokumenter afslører, at planerne om voldsomme ændringer af Champions League er langt fremme

EFTER EN forrygende uge i de europæiske klubturneringer - ikke mindst med to vanvittigt lækre semifinaler i Champions League - er det passende at kaste et blik på fremtiden.

Den ser knap så lækker ud. Især hvis man som undertegnede mener, at det skal være muligt for de nationale mestre at spille sig til en plads i Champions League. Altså også de danske mestre.

SÅDAN ER det ikke alle, der tænker. I den forgangne uge har der været vigtige møder i Madrid og Nyon, hvor lederne fra de europæiske ligaer har mødtes med UEFA og med sammenslutningen af europæiske klubber, ECA.

Med til mødet i Nyon i onsdags var DBU’s formand Jesper Møller, som også har plads i UEFA’s magtfulde eksekutivkomite. Jesper Møller kommer fra en lille fodboldnation, og han har før hævet stemmen, når de store klubber har raget til sig i forhold til klubberne fra de mindre lande.

DET SKETE i 2016, hvor UEFA og de store klubber hen over en sommerlun nat i Athen ændrede reglerne for adgangen til Champions Leauge. Pludselig var England, Tyskland, Italien og Spanien sikret fire pladser hver i gruppespillet.

Frankrig fik tre faste pladser, og i alt var 26 pladser forlods delt ud. Tilbage var kun seks pladser, som de mindre klubber kunne slås om. Nåleøjet for Rosenborg, Malmø og FCK blev med et meget mindre.

JESPER MØLLER protesterede over processen. Der blev dog ikke ændret på adgangen til Champions League, men som et plaster på såret blev der tilført flere penge til deltagerne i Europa League.

Jesper Møller har før forsvaret de mindre landes interesser i UEFA.

Nu er den gal igen. Fra 2024 skal de europæiske turneringer reformeres, og som Ekstra Bladet tidligere har fortalt, går de store klubber denne gang efter at sikre sig faste pladser i Champions League, uanset hvordan de klarer sig i de nationale ligaer.

JUVENTUS’ præsident, Andrea Agnelli har sagt det meget klart: ’Vi kan ikke drive en ordentlig forretning, hvis der er usikkerhed om vores deltagelse i Champions League.’

Det er rene ord for pengene, men det tager sjælen ud af fodbolden. Ajax, som har været den store åbenbaring i årets turnering, måtte således igennem kvalifikationen for at nå til gruppespillet. Jeg kunne havde undt dem en plads i finalen. Det ville have været den største begmand til Andrea Agnelli og de øvrige købmænd, der helt har glemt charmen ved fodbold.

STÅR DET til de store klubber skal Champions League 1 og Champions League 2 - den nuværende Europa League - hver bestå af 32 klubber. Der skal være op og nedrykning mellem de de ligaer. I Champions League 1 deles holdene i fire grupper med hver otte hold. Med så mange ekstra kampe skal gruppespillet begynde allerede i august måned. De 24 bedste hold er sikret deltagelse i turneringen året efter, uanset hvordan de klarer sig nationalt.

Fire hold rykker ned og bytter plads med de fire bedste hold i Champions League 2. Det betyder, at de nationale mestre fra de mindre nationer kun har fire pladser at slås om i Champions League 1. Nåleøjet bliver altså endnu mindre. Som en trøst bliver der indført en Champions League 3, hvor hele 64 hold skal deltage. Det bliver det tynde øl.

OG HVOR står Jesper Møller så i al det her? Tja, han glider af på bedste politikervis. Han er sikket også bundet af, at der ikke officielt er meldt noget ud efter mødet i Nyon i onsdags. Han siger dog, at der ikke var nogen endelig plan på bordet. Han fastholder, at der er en proces i gang, og at der kun er fremlagt ideer og tanker. Deadline er først næste år.

Ikke desto mindre har Ekstra Bladet og en række internationale medier set et oplæg til en færdig plan, som UEFA angiveligt har udarbejdet. Den ligner til forveksling den model, ECA og Agnelli drømmer om.

LOKUMMET brænder da også så meget, at Jesper Møller har valgt at melde afbud til pokalfinalen i Parken på fredag for i stedet at tage til Budapest. Her skal formændene for de 55 fodboldforbund i Europa mødes med UEFA for netop at drøfte planerne for fremtidens Champions League.

Men hvad er det så for klubber, der er tiltænkt en fast plads i Champions League 1? Sidste år lækkede der et dokument som Real Madrid havde været involveret i. Her var der sat navne på 16 klubber.

DE ER i vilkårlig rækkefølge: Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Manchester United, Juventus, Chelsea, Arsenal, PSG, Manchester City, Liverpool, AC Milan, Bayern München, Dortmund, Marseille, Inter og Roma.

