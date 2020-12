Nu gælder det bronzen

Danmark var det første hold der for alvor udfordrede de norske EM-favoritter - nederlaget på 24-27 gør ondt, men nu handler det om at vinde metal på søndag

DENNE GANG holdt Danmark de norske storfavoritter stangen i 50 minutter. Det er der ikke mange hold, der kan. Kampen blev et vidnesbyrd om, at de danske kvinder igen hører til i det bedste selskab. Jesper Jensens hold er det eneste, der hidtil har kunnet udfordret Norge ved dette mesterskab. Desværre kun i 50 minutter, men det er trods alt 10 mere end i optaktskampene forud for EM

MED LIDT mere kølighed og overblik havde Danmark i længere tid holdt Norge fra livet, men en række graverende tekniske fejl i begyndelsen af anden halvleg betød, at Norge i løbet af ingen tid hentede det forspring, Danmark dygtigt havde oparbejdet før pausen.

HER KUNNE man kun blive imponeret over det danske forsvarsspil. Fløjene arbejdede som rasende for at presse det norske angrebsspil ind mod midten, hvor de så kunne slå sig på den danske midterblok. Det fungerede i lange perioder fantastisk. Og det gav Sandra Toft gode arbejdsbetingelser i målet.

MEN NORGE forsøgte at finde løsninger. Svaret var at forsøge stregspillet, og det lykkedes da ind i mellem, men også det fik det danske forsvar efterhånden dæmpet ned. Så var der straffekastene tilbage. Dem var Norge gode til at få, og i Nora Mørk har de en sikker skytte.

Artiklen fortsætter under billedet...

DANMARK slog et hul i første halvleg. Kom foran med fire mål og Norge måtte slide hårdt for hver eneste afslutning. En dobbelt dansk udvisning kunne have kostet dyrt, men også det afværgede defensiven, og da Anne Mette Hansen tog sagen i egen hånd blev føringen igen øget til tre mål.

DEN HOLDT frem til pausen. Så kunne man gøre status efter en halvleg, som var noget af det bedste og mest koncentrerede, jeg har set de danske kvinder spille i flere år. De var oppe mod et verdensklasehold, men Norge blev holdt stangen. Det norske forsvar er fantastisk bevægeligt og forudseende, men også det fik Danmark løst med en eminent spillende Mia Rej, der klinisk slog til, hvor gang Norge tøvede blot et millisekund.

DET VAR håndboldklogskab på et meget højt niveau, og hun fik godt støtte af Mie Højlund, der med sine hurtige fødder kom på kant af de norske forsvarere, og på den måde fik hun skabt overtal. Stadig savner jeg noget fra de danske højre backer. Det bliver en del bedre, når Louise Burgaard er inde. Hun har også fart og lidt mere galskab i sine angreb.

Artiklen fortsætter under billedet...

METTE TRANBORG slider stadig med at komme ind i turneringen for alvor. De hurtige nordmænd gav hende problemer i bege ender af banen. To udvisninger allerede i første halvleg er et kors at have hængende over skuldrene. Hendes skud savner stadig kraft. Vi ved, hun har det i sig, men det mangler at blive forløst på den store scene.

OG DA fejlene kom efter pausen fik Norge lige præcis den livline, de søgte efter. Danmark hang på frem til 22-23, men derfra blev der igen brændt alt for meget, og så snart Norge fik øget til to og tre mål kørte de den sikkert hjem. Norge er fortjent i finalen, hvor de er favoritter til guldet. Danmark vinder bronze. Andet kan jeg ikke forestille mig.

