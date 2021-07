Nu skal der gøres rent bord i Tokyo

KOMMENTAR: De danske håndboldherrer tog et grimt våben i brug i sejren på 31-21 over Bahrain - holdet er dermed videre til kvartfinalerne

DE DANSKE håndboldherrer er klar til kvartfinalerne ved OL i Tokyo. Det er måske det bedste, man kan sige om resultatet af natkassekampen mod Bahrain. Lokal tid i Tokyo begyndte opgøret klokken 09.00, og det tog godt nok mere end et kvarter, før de danske spillere havde fået gnedet søvnen ud af øjnene.

DET SKETE først, da Nikolaj Jacobsen i en timeout uddelte en kollektiv skideballe, men så kom der da også mere styr på tingene. Bahrain havde tidligere i turneringen voldt både Sverige og Portugal store problemer, og det var tydeligt, at den danske landstræner ville undgå at havne i en omgang indianerhåndbold med de hurtige og uortodokse spillere fra den lille arabiske ørkennation.

MEN SÅDAN var det alligevel ved at udvikle sig efter en ellers fin dansk åbning med en hurtig føring på fire mål. Men en stribe afbrændere og flere umotiverede tekniske fejl gjorde, at Bahrain midt i første halvleg havde reduceret den danske føring til blot to mål. Derfor skred Nikolaj Jacobsen ind. Han gik over til at spille syv mod seks for at presse Bahrain til at trække deres meget offensive forsvar tilbage på stregen. Det lykkedes, og derfra var der ikke tvivl om, at Danmark ville løbe med sejren.

Magnus Landin og Magnus Saugstrup tager sig kærligt af en spiller fra Bahrain. Foto: Jens Dresling.

ANDEN halvleg blev blandt andet brugt til at få Morten Olsen i gang, og det var tydeligt, at han sammen ned Mikkel Hansen fornøjer sig med at spille et angrebsspil med en mand i overtal. Danmark har mange strenge at spille på, og nu fik vi set, at syv mod seksspillet, som jeg egentlig ikke bryder sig om, og som aldrig burde have været indført, kan blive et vigtigt våben længere henne i turneringen. Her kan Danmark løbe ind i hold som Frankrig, Spanien, Norge og Tyskland, som alle er mere udfordrende end Bahrain.

NIKOLAJ JACOBSEN fik sparet flere profiler i onsdagens kamp, og det kan også komme holdet til gode senere ved legene. Eneste minus var at Lasse Andersson måtte udgå efter et voldsomt vrid i anklen. Han er vokset til at blive en klippe i det danske forsvar, men forhåbentligt slipper han med en forstuvning og så skulle han være klar igen til kvartfinalen på tirsdag.

KAMPEN MOD Bahrain blev også brugt til at praktisere et 5:1-forsvar med Magnus Landin som den fremskudte fisker. Det så også ganske godt ud. Landin er god til at lokke modspillerne ind i fælder, hvor de så kan blive tacklet af de danske backer.

JEG TILSKRIVER den rodede første halvleg det ukristelige kamptidspunkt. Ellers er der blot at lette på hatten for den samlede indsats i de første tre kampe i Tokyo. Nu venter i første omgang opgørene mod Portugal fredag og Sverige søndag. Det er kampe der afgør de endelige placeringer i gruppen, hvor de fire bedste ud af de seks hold går videre til kvartfinalerne. Det ligner Danmark, Egypten, Sverige og Portugal. Og når nu Danmark går efter at genvinde det olympiske guld, kan holdet lige så godt begynde med at gøre rent bord i gruppen. Det vil klæde holdet.