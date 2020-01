Nu tager vi Skåne tilbage

DE BEDER næsten selv om det, vores svenske naboer. Sammen med Norge og Østrig deler de værtskabet for EM-slutrunden, og så har de foræret Danmark en hjemmebane i Malmø.

De danske tilskuere var ikke længe om at sige tak for gaven, og derfor er mere end 70 procent af billetterne til Danmarks kampe i Malmö Arena solgt til danske fans.

Det bliver en fest på samme måde som for et år siden i Boxen, hvor Nikolaj Jacobsens tropper som bekendt endte med at vinde VM.

SVERIGE SPILLER selv deres indledende runde i Göteborg, men går holdet som forventet videre, bliver fortsættelsen i mellemrunden i Malmø, hvor Danmark forhåbentligt også er med. Selv i det dansk-svenske opgør, vil der være en overvægt af danske tilskuere i den enorme arena, der har plads til 15.000.

Vi siger tak og bukker. Og så tager vi Skåne tilbage. Præcis som det også skete ved VM i Sverige i 2011, hvor Danmark i Malmø Arena blev båret frem af danske tilskuere.

Det rakte helt frem til finalen, hvor Frankrig efter omkamp endte med at trække det længste strå.

DENNE GANG skal finalen dog spilles i Stockholm, og her forventer jeg da, at Danmark bliver den ene deltager. Efter det indledende gruppespil med tre kampe og mellemrunden med fire kampe, vil det være meget overraskende, for ikke at sige sensationelt, hvis ikke det danske landshold tager turen fra Malmø til finaleweekenden i den svenske hovedstad.

Det er ikke kun os selv, der udråber Danmark til EM-favoritter. Det gør alle modstanderne også. Anderledes kan det vel heller ikke være med tanke på den suveræne VM-kampagne og på sidste weekends magtdemonstration i Frankrig, hvor nummer to og tre fra VM, Norge og Frankrig, blev sat på plads.

SELVOM Nikolaj Jacobsen og hans trup på grund af mange skader ikke har haft helt optimale træningsbetingelser, så går holdet alligevel ind til slutrunden med en rigtig god ballast.

Det skyldes ikke mindst den store bredde, der er i truppen. Landstræneren kan stille to startsyvere, som begge vil kunne gøre sig helt fremme i turneringen. Det er der ikke mange andre nationer, der kan prale af.

PÅ HERRESIDEN råder Danmark for tiden over en gylden generation. I forvejen sidder holdet på både OL- og VM-guldet. Ved også at vinde EM vil der blive skrevet dansk håndboldhistorie. At sidde på alle tre titler samtidig har Frankrig tidligere præsteret. Hvis Danmark formår at gøre dem kunsten efter, kan vi for alvor tale om et tronskifte i international håndbold.

Det togt begynder i aften i Malmö Arena, hvor Island gerne skulle blive første offer.

Du kan naturligvis følge kampen angreb for angreb her på sitet fra klokken 18.05.

Se også: Nu er Danmark guldfavorit

Kæmpe overraskelse: Stjernen tilbage

EM-chok: Niklas Landin ikke med i EM-trup