Ny gigantisk svinestreg

SÅ GJORDE han det igen. Hassan Moustafa, håndboldens godfather, præsident for Det Internationale Håndboldforbund, IHF, har begået en ny svinestreg. Den tredje af de store på blot fem år.

DENNE GANG gik det ud over Grønland, der mistede en ellers åbenlys plads ved herrernes VM, som afvikles i Egypten i januar. Coronakrisen aflyste De Panamerikanske Mesterskaber, hvor Nord-, Mellem- og Sydamerika normalt dyster, og hvorfra de bedste kvalificerer sig til VM.

DET BETØD, at IHF skulle uddele VM-billetterne, og her blev den ene reserveret til Nordamerika. I 20 år er Grønland sluttet som det bedste hold fra den nordamerikanske del ved De Panamerikanske Mesterskaber og forventede derfor at få billetten. Men nu står landet tilbage med en lang næse.

IHF – læs Hassan Moustafa - har givet VM-billetten til USA med begrundelsen om, at landets VM-deltagelse kan være med til at udbygge tv-markedet, og at USA er vigtig for håndboldens udvikling på verdensplan.

AFGØRELSEN skal også ses i sammenhæng med, at USA og Los Angeles skal være vært for OL i 2028, og Hassan Moustafa vil gøre alt for at sikre, at håndbold bevarer pladsen på det olympiske program.

MEN GRØNLAND, som er klart det bedste hold i regionen er blevet snydt, og det er desværre ikke første gang, at Hassan Moustafa vægter økonomiske interesser frem for sportslige.

SELV VIL han sikkert sige, at det er et udvalg hos IHF, der har truffet beslutningen, men det er en kendt sag, at alle de betydende udvalg i IHF styres af den enevældige Hassan. Han får det, som han vil have det. Det er også derfor, at DHF’s formand, Per Bertelsen, som sidder i udvalget, ikke vil fortælle, hvordan han forholder sig til afgørelsen om at holde vores grønlandske venner ude i kulden.

SITUATIONEN var den samme forud for VM i Qatar i 2015. Her havde Australien med den danske træner, Jan Ottosen, kvalificeret sig til slutrunden med en afgørende sejr over naboerne fra New Zealand. Men i den europæiske kvalifikation havde Tyskland bommet ved at tabe kvalifikationen til Polen.

Hassan Moustafa ved VM i Qatar, hvor Australien blev snydt for en plads. Foto: Lars Poulsen

MEN Håndbold-Hassan ville have Tyskland med de mange millioner håndboldinteresserede tv-seere med til VM. Det handlede om penge og salg af tv-rettigheder. Derfor dikterede han, at Australien måtte blive hjemme for at gøre plads til Tyskland ved slutrunden.

DA JEG for et par år siden mødte Hassan Moustafa i Herning, spurgte jeg ham, hvorfor han havde udelukket Australien på bekostning af Tyskland. Jeg fik følgende forunderlige svar:

– Du er journalist, og jeg respekterer dit spørgsmål. Det var min idé at fjerne Australien. Og det var korrekt. Ingen ønsker at se kampe, som ender med 20, 30 eller 40 måls forskel. Det ville være ødelæggende for VM’s image. Vi har brugt mange penge på australsk håndbold. Men vi har ikke fået resultater ud af det. De har ikke udviklet sig, siger Hassan Moustafa.

JEG KAN så hilse og sige, at det har USA heller ikke. Grønland plejer at tørre gulv med amerikanerne, og nu her, hvor der blot er godt to måneder til slutrunden i Egypten, skal USA først til at lede efter spillere.

DET FOREGÅR på den måde, at interesserede spillere skal sende en video på 15 minutter, hvor de demonstrerer, at de er dygtige til at løbe, hoppe, aflevere, gribe og skyde. Det er komisk og latterligt på samme tid.

MEN SOM nævnt i indledningen har Hassan Moustafa lavet tre grove svinestreger de seneste fem år. Den tredje var forud for VM i Frankrig i 2017, hvor Norge tabte den afgørende kvalifikation til Slovenien. Men Norge er en stormagt i håndbold. Så Moustafa udstedte fluks et wildcard til nordmændene, der takkede og endte med at løbe med sølvet.

Sander Sagosen og Norge fik en fribillet til VM i Frankrig. Foto: Jens Dresling.

DEN 76-ÅRIGE egypter har styret IHF som sin egen butik siden 2000. Det har gjort med snilde og dygtighed. Hele 209 nationer er i dag medlem af verdensforbundet. Selv om det stort set kun er et par håndfulde, der kan spille med om medaljer, har alle lande en stemme. Og det er nationerne uden for Europa, der holder ham ved magten.

TIL GENGÆLD får de med mellemrum en sæk med bolde og net til målene, så de kan spille håndbold. Hvis ellers de kan mønstre 14 mand.

SELV HAR Moustafa sikret sig en årsløn på godt tre millioner kroner, og han har nået sit mål om at sikre IHF årlige indtægter på den rigtige side af en milliard kroner. Det sker ved salg af TV- og kommercielle rettigheder. Håndboldens godfather har gjort sig urørlig, og derfor gør han præcis, hvad der passer ham.

