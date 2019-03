Ny voldsom aktør i Champions League

DE FLESTE i fodboldverdenen har vænnet sig til, at UEFA og FIFA har det afgørende ord, når det drejer sig om internationale klub- og nationsturneringer.

Men nu er en forholdsvis ny magtfuld organisation, ECA, ved for alvor at gøre sig gældende. ECA er en organisation, som UEFA ikke kan undvære og en organisation. som FIFA er nødt til at leve med. På godt og ondt.

ECA ER sammenslutningen af europæiske klubber. I dag tæller organisationen 232 medlemmer, herunder AaB, Brøndby, FCK, FCM, FCN og OB.

Det er dog de største klubber i Europa, der styrer foretagendet. Andrea Agnelli fra Juventus er præsident for ECA, og tættest på sig har han ledere fra Real Madrid, Manchester United, Ajax og Bayern München blot for at nævne nogle stykker.

MEN HVOR stærk en organisation er ECA, når det kommer til stykket? Lad mig give et par eksempler.

Det var Andrea Agnelli, der sidste år annoncerede den tredje europæiske klubturnering fra 2021. Den betyder, at hele 96 klubber kommer til at deltage i et europæisk gruppespil. 32 i Champions League, 32 i Europa League og 32 i den nye turnering, som endnu ikke har fået et navn.

ECA HAVDE kongres i tirsdags i Amsterdam, og her var det Agnelli, der på det efterfølgende pressemøde fortalte, at der vil ske ændringer af Champions League fra 2024. Uden at gå i detaljer lod han forstå, at de store klubber med de store budgetter skal tilgodeses, men han lagde samtidig vægt på, at alle nationale mestre skal have mulighed for at kvalificere sig til Champions League.

Det er både et ønske og et krav fra UEFA, og her har de store klubber bøjet sig. Men lur mig om det ikke bliver et meget lille nåleøje, som for eksempel de danske mestre skal klemme sig igennem, for at nå frem til dansen om guldkalven. Det bliver svært, for ikke at sige umuligt.

AGNELLI lagde ikke skjul på, at målet er at gøre Champions League til en endnu større forretning end den amerikanske Super Bowl.

Champions League-finalen skal blive en verdensomspændende begivenhed, og derfor skal den fortsat spilles om lørdagen for globalt at ramme et så stort tv-publikum som muligt.

Fiat-arvingen og Juventus-bossen Andrea Agnelli er blevet en magtfuld skikkelse i international fodbold.

DA FIFA midt i marts i Miami i Florida vedtog et nyt Klub-VM med deltagelse af 24 hold, herunder otte europæiske, meddelte Andrea Agnelli, at den turnering vil ECA boykotte.

En af arkitekterne bag det nye Klub-VM er den tidligere kroatiske stjerne Zvonimir Boban. Han er i dag vicegeneralsekretær FIFA, og han har siden mødet i Miami hver dag ringet til ECA for at gøre organisationen blød i knæene.

Alle er godt klar over, at et Klub-VM uden europæiske klubber vil være lige så spændende som at gense Danmarks første 80 minutter mod Schweiz..

I TIRSDAGS fastholdt Andrea Agnelli officielt modstanden mod et Klub-VM i 2021. Hen henviste til, at der ikke er plads i kalenderen, hvilket er noget sludder. Perioden var afsat til Confederations Cup, som udgår til fordel for Klub-VM. Han sagde også, at spillerne skal hvile efter en lang sæson. Det er alt samme forhandlingstaktik.

De europæiske klubber stiller op til Klub-VM fra 17. juni til 4. juli 2021. Måske endda med 12 klubber. De venter blot på, at pengene bliver store nok. Vi snakker om ca. 200 millioner kroner pr klub blot for at deltage.

FRA KILDER tæt på forhandlingerne erfarer jeg, at Champions Leaguevinderne fra 2018, 2019, 2020 og 2021 er fødte deltagere ved Klub-VM. Hvordan de øvrige hold skal findes, er op til en forhandling mellem FIFA, UEFA og selvfølgelig ECA.

