Nyt forsvar var en succes - tre strålede

SOM FORVENTET blev de godt kæmpende færinger ikke den store udfordring for det danske landshold, som nu fører EM-kvalifikationspuljen med maksimumpoint. Men nu bliver EM-spillet for en stund lagt på hylden, og i stedet rettes fokus mod VM-slutrunden, som afvikles i Danmark og Tyskland til januar.

FORSVARET bliver den helt store udfordring frem mod VM, som for Danmarks vedkommende begynder 10. januar i Royal Arena i København mod Chile. De øvrige danske gruppekampe bliver afviklet i Boxen i Herning.

MOD UKRAINE i onsdags forsøgte landstræner Nikolaj Jacobsen sig med et 6:0-forsvar med Alexander Lynggaard og Henrik Møllgaard som midterblok. Det holdt kun i 10 minutter, så var landstræneren nødt til at pille en ualmindelig uheldig Lynggaard ud.

HAN BLEV afløst af Henrik Toft, og som kampen skred frem, blev forsvaret bedre og bedre. Dog uden at imponere vildt. Det vil være rigtig godt, hvis Rene Toft når at bliver klar til VM. Der er ingen andre, der har hans internationale erfaring og niveau.

MOD FÆRØERNE fik Nikolaj Jacobsen testet sit 5:1-forsvar med en meget offensiv Magnus Landin som den fremskudte mand. Efter de første fem famlende minutter fungerede det faktisk rigtig godt. Landin er en meget klog spiller, der læser spillet rigtig godt.

Kevin Møller fik hele kampen i det danske mål og gjorde det fortrinligt. Foto: John Randeris/Ritzau Scanpix

FÆRØERNE, som var på hjemmebane i Skjern, var heldige med et par scoringer i de første 30 minutter. Nu nåede de otte mål, men de burde have været holdt nede på fem. Det tog da også det unge færøske hold mere end fem minutter af anden halvleg, før de igen kom på måltavlen. Det var tale om en regulær overmatchning, men det var fint at se, at det overlegne danske landshold langt hen ad vejen bevarede koncentrationen.

ANGREBET begyndte som mod Ukraine med en stribe tekniske fejl og med et tempo, som ikke ville imponere ved plejehjemmets ugentlige gymnastiktime. Men med Morten Olsen som en god dirigent blev der efterhånden lukket op for gassen. Færøerne kunne ikke stå imod, selv de ellers fightede det bedste, de havde lært.

VI FIK også set en ganske velfungerende dansk kontramaskine. Der var enkelte gange, hvor Mikkel Hansen varmede bolden for længe, men ellers virkede både første og anden bølge. De lette mål kan blive meget værd ved VM, hvor landsholdet kommer til at møde noget hårdere modstand end det, Færøerne formåede at yde.

I KAMPENE mod Ukraine og Færøerne har Niclas Kirkeløkke sat sig tungt på pladsen som højre back. Bagkæden med ham, Morten Olsen og Mikkel Hansen viste sig at være ganske skarp, og i kampen mod Ukraine fungerede det også fint med Nikolaj Markussen som venstre back. Mod Færøerne fik han desværre et slag i ansigtet tidligt i kampen, og så kom han ikke på banen igen. Alligevel ligner Markussen en mand, der har brugt ugen til at spille sig ind i VM-truppen.

DE DANSKE KARAKTERER

Skalalen går fra 1 til 6

Niklas Landin UB

Niclas Kirkeløkke 3

Magnus Landin 5

Casper U. Mortensen UB

Nikolaj Markussen UB

Rasmus Lauge UB

Anders Zachariassen 5

Lasse Svan 4

Hans Lindberg 4

Kevin Møller 4

Henrik Møllgaard 4

Mads Mensah 3

Henrik Toft 3

Mikkel Hansen 5

Morten Olsen 4

Nikolaj Øris 3

Nikolaj Jacobsen 4

