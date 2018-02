OL er i gang: Men vi kan ikke stole på nogen!

Russerne burde ikke være med, og der hænger et tungt dopingspøgelse over legene i Pyeongchang

HELDIGVIS undgik vi den totale olympiske nedsmeltning. Den internationale sportsdomstol, CAS, holdt natten til fredag nemlig holdt fast i, at 47 dopingmistænkte russere ikke får lov til at stille op ved Vinter-OL i Pyeongchang i Sydkorea.

AFGØRELSEN fra CAS er dog ikke med til at ændre billedet af, at de kommende 14 dagens konkurrencer foregår i skyggen af den enorme skandale, det er, at Rusland overhovedet er repræsenteret ved legene.

HELE 169 russere deltager i konkurrencerne i Pyeongchang. Det hedder sig, at de stiller op under neutralt flag, men de kaldes olympiske atleter fra Rusland, og så ved vi alle godt, hvem de er. Den internationale olympiske komite, IOC, meddelte ellers sidste år, at Rusland skulle straffes på grund af det statsstyrede dopingprogram, som Putins folk udførte ved vinterlegene i Sochi i 2014.

I FØRSTE omgang blev den russiske olympiske komite udelukket fra Pyeongchang, men IOC’s præsident, Thomas Bach, som er en af Putins nære venner, har gjort sig store anstrengelser for, at straffen skulle blive så mild som overhovedet muligt. Og derfor deltager 169 russerne ved legene, selv om Rusland selvfølgelig som helhed burde være udelukket. Præcis som Rusland heller ikke skulle have haft lov til at deltage ved legene i Rio i 2016.

TILLIDEN TIL, at det er en fair kappestrid, vi ser de næste par uger fra Sydkorea, er ikke eksisterende. Der deltager en lang række atleter, og ikke kun fra Rusland, som ved forskellige test har vist sig at have abnormt høje blodværdier. Desuden er der ufatteligt mange norske deltagere, som er på astmamedicin. Det norske idrætsforbund har sendt 6000 doser astmamedicin med i bagagen til de 109 atleter. Og det er tilmed kun et reservelager, idet de atleter, der har dokumenteret astma, selv medbringer medicin til eget forbrug.

DEN DANSKE delegation medbringer ingen astmamedicin. Der bliver næppe heller danskere blandt medaljevinderne, men så kan vi trods alt glæde os over, at vi har sunde og raske idrætsudøvere.

MIN BEMÆRKNING om de høje blodværdier har jeg fra den tyske tv-dokumentar, som blev vist på DR2 onsdag og torsdag aften. De tyske journalister Hajo Seppelt og Grit Hartman, som lavede dokumentaren, har jeg kendt i flere år, og de har endnu aldrig ramt ved siden af skiven.

I DOKUMENTAREN blev det også påvist, hvor let det er åbne de glasflasker, som dopingprøverne ved legene bliver opbevaret i. De kan åbnes, prøven kan hældes ud i vasken, og så kan man fylde ren, dopingfri urin i flasken og efterfølgende skrue låget på igen, uden at nogen kan påvise, at flasken har været åbnet og lukket igen.

DET VAR præcis det, den russiske efterretningstjeneste FSB gjorde ved vinter-OL i Sochi i 2014. Rusland ville vinde så mange medaljer som muligt. Og for enhver pris.

NU KAN vi så vælge at tro, at de 169 russere, der deltager i Pyeongchang, er hvide som sne. Men sikre bliver vi aldrig. Som regel får vi først den hele sandhed om legene, når der er gået nogle år. Denne gang er det svært at lade tvivlen komme nogen til gode.

