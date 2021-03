Om igen, Amnesty

I DAG søsætter de velmenende mennesker i Amnesty International en global kampagne for at lægge pres på FIFA og de kommende VM-værter i Qatar. Alt sammen for at sikre bedre forhold for de efterhånden to millioner migrantarbejdere, som knokler for at gøre det lille, men voldsomt rige land klar til slutrunden.

I ET ÅBENT brev til FIFA’s præsident, Gianni Infantino, gør Amnesty ham opmærksom på, at fodboldforbundet har et ansvar for migrantarbejdernes ve og vel. Og for yderligere at lægge tryk på, lancerer Amnesty samtidig en underskriftindsamling blandt fodboldfans over hele verden. Blæs i fløjten og stop udnyttelsen, er sloganet.

IGENNEM ÅRENE har Amnesty International ydet en prisværdig indsats i arbejdet for migrantarbejderne i Qatar. Det er heller ikke første gang, at organisationen skriver et åbent brev til FIFA. Og hver gang lover FIFA og Qatar, at alt nok skal blive godt. Det bliver det så ikke.

JO, DER ER da vedtaget reformer i Qatar. Senest er der i weekenden blevet indført minimumslønninger, som gælder for op mod 400.000 migrantarbejdere. Nu hedder det 1700 kroner om måneden plus kost og logi. Tilbyder arbejdsgiverne ikke kost og logi er minimumslønnen 3000 kroner om måneden. Det er ikke prangende, men trods alt bedre end ingenting. Hvis altså lønnen bliver udbetalt.

DET KNIBER det ofte med. Også på stadionbyggerierne, som FIFA ellers har lovet selv at holde øje med. I brevet til Infantino minder Amnesty ham om det enorme svigt FIFA var ansvarlig for på byggeriet af et af de store VM-stadioner. Sidste sommer blev det afsløret, at over hundrede arbejdere på Al Bayt Stadion ikke havde fået løn i syv måneder. Al Bayt kommer til at kunne rumme 60.000 tilskuere. Det skal lægge græstæppe til mange kampe under slutrunden, herunder den ene semifinale.

Artiklen fortsætter under billedet...

I oktober åbnede FIFA's præsident, Gianni Infantino, manden i midten, Al Bayt Stadion. Ikke med et ord nævnte han de manglende lønudbetalinger. Foto: Ritzau Scanpix.

DET STORE stadion koster 5,8 milliarder kroner at opføre, men som det er set så ofte før i Qatar, så kniber det med at betale løn til dem, der er nederst i hierarkiet. Om minimumslønningerne retter op på det, kan kun tiden vise. Men lønninger er kun en af udfordringerne.

I TEORIEN er Qatar ved at afskaffe Kafala-systemet, som i sin essens er et slavesystem, der binder migrantarbejderne til deres arbejdsgivere. Det er der i reformerne gjort op med, uden at de dog er blevet implementeret. Men for nyligt har det såkaldte Shuraråd, som rådgiver Qatars styre, foreslået, at man ruller en del af reformerne tilbage, og dermed igen gør det umuligt for migrantarbejderne at skifte job eller forlade landet.

DET NÆVNER Amnesty også i brevet til Gianni Infantino, og det er alt sammen så fint og rigtigt. Men det er ligesom, vi har set og læst det hele før. Jeg savner, at Amnesty og andre lignende organisationer for alvor sætter FIFA og Qatar kniven for struben.

ÅBNE BREVE og kritisk dialog har nu været prøvet i ti år. Tusindvis af migrantarbejdere er døde i den tid, men de mange og ofte uforklarlige dødsfald er aldrig blevet efterforsket. Det er et kæmpe svigt fra alle parter. Men det bliver ikke i denne omgang nævnt i brevet til FIFA’s præsident.

AMNESTY VIL have fodboldfans til at skriver under på opfordringen til FIFA, men fodboldfans i mange lande er for længst gået skridtet videre. De taler om boykot af VM i Qatar. Den vej vil Amnesty ikke ind på. Ikke endnu i hvert fald, men det kort burde have været spillet i det åbne brev til Gianni Infantino. Menneskerettigheder er ikke det, der holder FIFA-præsidenten vågen om natten. Men det vil kravet om boykot gøre.

Kæmper mod VM i Qatar: - Større, end jeg havde forventet

Hjulmand om Qatar: Vil ikke bare kigge væk

Norsk fodbold udsætter spørgsmål om VM-boykot til juni

Lege og folkedrab