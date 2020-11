På sikker kurs mod EM

To spillere var i ren verdensklasse, da Danmark med en sikker sejr på 31-26 over Schweiz tog det første store skridt mod EM-slutrunden i Ungarn og Slovakiet

MED EN dags forsinkelse fik de danske håndboldherrer taget hul på EM-kvalifikationen, der gerne skal resultere i en plads ved slutrunden i januar 2022 i Ungarn og Slovakiet.

FORUDEN Schweiz er Danmark i gruppe med Finland og Nordmakedonien, og de to bedste hold går videre til slutrunden. Selv om landstræner Nikolaj Jacobsen efter lodtrækningen sagde om Danmarks gruppe, at det var noget af det værste, der kunne ske, så går det nok alligevel.

EFTER DEN blege indsats ved EM i Sverige i januar har Danmark meget at revanchere, og det var da også et koncentreret hold, der gik ind til opgøret mod Schweiz, som hører til i laget under de bedste hold i Europa.

MED EN solid Niklas Landin i målet og med en sprudlende Rasmus Lauge som drivkraft i angrebet, fik Danmark hurtigt greb om kampen. Forsvaret dækkede 5:1 med en bevægelig Henrik Toft som den fremskudte, og det bekom absolut ikke schweizerne vel.

GÆSTERNE FRA alpelandet forsøgte at svare igen ved at spille syv mod seks, men heller ikke det voldte det danske forsvar de store problemer. Defensiven så rigtig godt ud, og schweizerne måtte virkelig slide for hvert eneste mål.

ANDERLEDES let havde Danmark ved at komme til helt frie afslutninger. Især når der blev sat tempo på både bold og ben. Her fik vi set klasseforskellen på de to hold.

I PERIODER røg koncentrationen dog. Så blev det til alt for meget duelspil, hvor Mikkel Hansen og Rasmus Lauge med udgangspunkt fra stående gang på gang forsøgte gennembrud. Det trak tempoet ud af angrebsspillet, og det gjorde det forholdsvist let for schweizerne at bremse angrebene.

Mikkel Hansen viste sig ikke fra sin bedste side i Aarhus. Mange afbrændere og flere mislykkede forsøg på gennembrud. Foto: Henning bagger/Ritzau Scanpix.

DET FIK Nikolaj Jacobsen fra bænken dog hurtigt ændret på. Så blev der igen spillet hurtigt og bredt og gjort af fløjene, hvor især Lasse Svan var sikkerheden selv.

MED 11 minutter igen og med en føring på seks mål satte landstræneren en helt ny kæde på banen. Emil Nielsen, Emil Jakobsen og Lasse Andersson fik lov til at spille kampen færdig og det blev en blandet fornøjelse.

ANGREBSMÆSSIGT var det ikke så slemt, men forsvaret faldt alvorligt i niveau, og i målet havde stortalentet Emil Nielsen det svært. Men der var aldrig for alvor tvivl om, hvem der ville vinde den kamp i Aarhus. Danmark fik med sejren på 31-26 den forventede gode åbning på EM-kampagnen.

I DEN anden kamp i gruppen vandt Nordmakedonien hjemme 33-24 over Finland. Lørdag drager Danmark til Helsinki til et sjældent opgør mellem de to nationer. Det bør blive til en ny sikker sejr til de danske favoritter.

De danske karakterer Niklas Landin 6 Emil Nielsen 2 Magnus Landin 3 Emil Jakobsen 3 Rasmus Lauge 6 Anders Zachariassen UB Magnus Saugstrup 3 Lasse Svan 5 Henrik Møllgaard 5 Mads Mensah 4 Henrik Toft 4 Mikkel Hansen 2 Johan Hansen UB Lasse Andersson 2 Nikolaj Øris 4 Jacob Holm 2 Nikolaj Jacobsen 4 Skalaen går fra 0 til 6

