På vej mod et stort EM

EN KAMP med to ansigter. Men med et herligt udkomme. Danmark er klar til mellemrunden og til en gruppefinale tirsdag mod Frankrig. Det kan blive en ren håndbolddelikatesse.

Men først skulle Montenegro altså nedkæmpes. Det tog rundt regnet 30 minutter. I pausen fik Jesper Jensen justeret sit forsvar og sat fart i angrebet, og så blev det nærmest en opvisning. Danmark har fået et landshold, der kan nå langt i denne turnering. I hvert fald er der potentiale til at spille med om pladserne i semifinalerne. Og der er mange spillere, der byder ind.

DANMARK fik en svær og febrilsk start mod de altid hidsigt kæmpende montenegrinere. Det blev list en slåskamp i begyndelsen, hvor det var tydeligt, at Jesper Jensen for alvor ville have Mette Tranborg spillet ind i turneringen.

Der blev gået til stålet mod Montenegro.

Fire forsøg måtte hun bruge, før hun fik hul på bylden. Men det er vigtigt at få hende i gang. Danmark har brug for, at der også kommer trusler fra højre back. Det samme gælder for Louise Burgaard, der efter pausen endelig fik forløst sit spil.

FORDI det handlede om at sætte Mette Tranborg i scene, fik Mia Rej aldrig før pausen bagspillet til at flyde som i åbningskampen mod Slovenien. Det blev for ensidigt og for let at læse for montenegrinerne.

Landstræneren tog heldigvis konsekvensen af den haltende start og skiftede både Rej og Anne Mette Hansen ud. Det gav straks bonus. Kristina Jørgensen og Mie Højlund tog over, og de fik bredt spillet meget mere ud.

Der var meget at juble over i den danske lejr.

Fløjene, som havde været så fremragende i den første kamp, blev atter serviceret, og hverken Lærke Nolsøe eller Trine Østergaard svigtede. Her har Jesper Jensen virkeligt fået tilført holdet noget nyt. Eller rettere, han har genopfundet gamle danske dyder.

KONTRASPILLET er en anden gammel dyd, som Jesper Jensen også har implementeret på sit hold. Desværre kørte det ikke som smurt i første halvleg. Line Haugsted kommer ellers i de perfekte løb fra anden bølge, men endnu har hun ikke fået timet sine skud. Det er ærgerligt, for her er der ellers basis for en række lette mål.

Også derfor fik Montenegro lov til at hænge på frem til pausen. Føringen blev aldrig på mere end to mål.

TIL GENGÆLD skal jeg love for, at forsvaret tog fat efter pausen. Fireblokken med Tranborg, Heindahl, Haugsted og Anne Mette Hansen blev et levende bolværk, som Montenegro ikke kunne nedbryde. Derfor måtte de søge mod fløjene, og her lukkede Sandra Toft af.

Efter en lidt sløj første halvleg, fandt hun her storspillet fra sidste års VM frem. På det helt rigtige tidspunkt og hun endte med en redningsprocent på 48. Danmark er på vej mod et stort EM.

