Pak dobbeltmoralen væk

Fransk og svensk brokkeri over det danske landsholds program vidner om rituelt brokkeri fra ledere, der ikke har evnet at sætte sig ind i turneringsplanen

DET SLÅR aldrig fejl. Når en EM-slutrunde går fra det indledende gruppespil til kampene i mellemrunden, begynder brokkerøvene at melde sig på banen.

DENNE gang er det den franske landstræner, Olivier Krumbholz, og hans svenske kollega, Tomas Axnér, der er vildt utilfredse over, at Danmark bliver tilgodeset i kampprogrammet.

ISÆR ER temperamentsfulde Krumbholz helt oppe på den store klinge. ’Det er helt vanvittigt. Det er en skandale,’ lød det fra den franske landstræner på pressemødet efter sejren over Danmark tirsdag aften.

HIDSIGPROPPEN harcelerer over, at EHF efter gruppespillet ændrede på programmet i mellemrunden, således at Danmark får en hviledag mellem kampene, mens Frankrig og Rusland kommer til at spille to dage i træk.

DET KAN man med god ret hævde er unfair, men det har hele tiden fremgået af turneringsplanen, at hvis Danmark som vært går videre til mellemrunden spiller holdet sine kampe 11., 13. og 15. december.

Frankrig vandt en tæt kamp 23-20 over Danmark. Foto: Lars Poulsen.

I HÅNDBOLDVERDENEN er der ikke noget nyt i, at værtsnationen har særlige vilkår. Det sker af hensyn til billetsalg og salg af TV-rettigheder. Og når EHF nu ønsker, at der spilles håndbold hver dag i mellemrunden, er der hold, der må spille to dage i træk.

SÅDAN var det også, da Frankrig for to år siden blev europamestre på hjemmebane. Her havde værterne hviledage mellem hver af de tre kampe i mellemrunden, hvor Rusland til gengæld spillede tre kampe på blot fire dage.

I FINALEN vandt Frankrig foran 14.000 tilskuere i Paris med 24-21 over en flok slidte russere og sikrede guldet – plus direkte adgang til OL i Tokyo!

DENGANG hørte man ikke en fransk træner tale om skandale.

Pak roligt dobbeltmoralen væk og bid i baguetten, Krumbholz.

Hvis man ønsker at ændre reglerne, skal det ikke ske midt under en turnering. Franskmændene kunne i stedet have taget fat i uretfærdighederne for et halvt eller et helt år siden.

DEN DANSKE landstræner Jesper Jensen sagde på onsdagens pressemøde, at kamprogrammet ikke er lagt for at give Danmark en fordel. Men fordi håndbold er en publikumssport i underholdningsbranchen. For at kunne fylde Boxen i Herning – det var før coronaen – skulle man vide, at Danmark spillede på faste datoer og tidspunkter.

Jesper Jensen slår fast, at håndbold er en del af underholdsningsindustrien. Foto: Lars Poulsen.

Hvis der skulle være lige vilkår for alle, skulle man overlade scenen til amatørspillere i stedet og ikke tænke på pengene. Men så lider international håndbold en hurtig død.

SVENSKERNE brokker sig over, at det ændrede kampprogram betyder, at de i stedet for Montenegro i den første kamp nu skal møde Danmark. Den svenske træner kalder ligefrem turneringen for kartoffel-cuppen.

Det er da svensk humor, når det er bedst. Især med tanke på alle de slutrunder svenskerne har været vært for. Også her har værtsnationen valgt først med udgangspunkt i tilskuere og tv-tider.

OG HVORFOR egentligt klage? De svenske ledere har fået to dage til at læse op på det danske hold. Det skulle kunne række. Kampen spilles først fredag 20.30, så i virkeligheden er vi vel blot vidner til rituelt brokkeri fra ledere, som ikke har evnet eller gidet sætte sig ind i turneringsreglerne.

De raser – men kan de da ikke læse?

