Pinligt, Frederik - pinligt, IOC

Beslutningen om at udskyde OL i Tokyo burde være truffet for længst

PÅ MINDRE end en uge har Den Internationale Olympiske Komite, med den tyske præsident Thomas Bach i spidsen, mistet enhver form for troværdighed.

SELV OM grænser lukkede og tusindvis af mennesker døde på grund af coronavirussen, fastholdt IOC i onsdags, at OL i Tokyo skal køre efter planen. Med storslået åbningsceremoni 24. juli.

HØJST overraskende og vel egentlig også ganske rystende klappede alle de nationale olympiske komiteer, herunder også Danmarks Idrætsforbund, DIF, hælene sammen og bakkede op om IOC’s beslutning.

SÅLEDES sagde Morten Mølholm, direktør i DIF, efter videomødet med IOC i onsdags:

- Indtil videre er det fornuftigt. Samtlige lande bakkede op om, at man ser tiden an.

MEN SÅDAN så mange atleter verden over ikke situationen. IOC’s beslutning blev kaldt ufølsom og uansvarlig, hvilket er en meget præcis betegnelse. Vi taler om manglende respekt for atleterne og manglende respekt for verdenssundheden.

STORT SET al sport er lukket ned i det meste af verden. Og landene lukker ned. Mange nationer har indført undtagelsestilstand. Men IOC lukkede øjnene.

VED OL deltager 11.000 atleter, men 5000 mangler stadig at kvalificere sig. Hvordan skal de kunne det, når de ikke må samles, ikke må træne og helst skal holde sig hjemme?

EKSTRA BLADET har spurgt det danske medlem af IOC, kronprins Frederik, om han har en holdning til diskussionen om OL i Tokyo. Svaret fra hoffet er, at kronprinsen ikke er med i beslutningsprocessen. Han er uden for indflydelse og har åbenbart ingen holdning.

Artiklen fortsætter under biledet...

Kronprins Frederik blev valgt ind i IOC på en kongres i København i 2009. Mod sin moders ønske. Foto. Ritzau Scanpix.

IOC TRAF en forkert beslutning i onsdags. Thomas Bach og kompagni kunne hurtigt have rådet bod på fejltagelsen, men i stedet valgte den tyske IOC-præsident søndag aften med vanlig stædighed og arrogance at udsende en pressemeddelelse med et budskab om, at man vil se tiden an de næste fire uger.

EN HEL verden skal altså vente en måned, før der træffes en beslutning om, hvorvidt OL skal begynde som planlagt eller udskydes til et senere tidspunkt. Men så begyndte mytteriet i den olympiske familie.

DEN JAPANSKE premierminister, Shinzo Abe, lod forstå, at OL kan flyttes til et senere tidspunkt. De olympiske komiteer i Canada, Australien og Norge fulgte op ved at meddele, at de ikke vil sende deres atleter til OL i juli. Altså en regulær boykot.

HERHJEMME meddelte DIF-formand Niels Nygaard, at han er 99 procent sikker på, at OL bliver udskudt. Det opfordrede han til, men han vil ikke boykotte. Den slags gør Danmark åbenbart ikke.

DET BLIVER heller ikke nødvendigt. OL bliver udsat. Selvfølgelig. Alt andet er galimatias. Og så kan IOC og de japanske arrangører ellers slås om, hvem der skal sidde med aben, som i dette tilfælde er regningen for mange brugte milliarder.

I STEDET burde de bruge tiden på at finde ud af, hvornår OL så kan afvikles. Sommeren 2021 er en mulighed, men så skal de først have flyttet VM i atletik, som er programsat 6. til 15. august i Eugene i USA. Det bliver næppe uden sværdslag. Der er koldt blod mellem Thomas Bach og atletikkens præsident, Sebastian Coe.

EN ANDEN mulighed er sommeren 2022, som er ledig, fordi VM i fodbold er flyttet til november-december i Qatar.

OL SKAL nok løbe af stablen på et tidspunkt. Det er i både IOC og Japans interesse. Men det er pinligt, at IOC med Thomas Bach og mange fine medlemmer, som for eksempel kronprins Frederik, ikke allerede har meddelt, at det ikke bliver i år.

Se også: Mangel på respekt: Aflys OL!

Se også: UEFA lægger låg på corona og skandaler

Se også: Forsvarer udskældt beslutning: - Ingen blev jo smittet