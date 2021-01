Præsidentens syge ide

VM I Egypten skulle have været det helt store show til ære for Hassan Moustafa, præsident for Det Internationale Håndboldforbund, IHF. Og med ham selv som den store iscenesætter. Men ak, så kom coronaen og kastede grus i maskineriet.

DET BEGYNDTE ellers godt for Dr Moustafa, som han kaldes på de kanter. Han fik udvidet VM fra 24 til 32 hold, så allerede det var historisk. Det betyder ganske vidst, at der er hold med, som næppe ville kunne begå sig i den tredjebedste danske række, men lad nu det fare.

HASSAN MOUSTAFA er født i Kairo for 76 år siden. Han er på hjemmebane. I mere end 20 år har han været præsident for IHF, og han er totalt urørlig. Derfor fik han også VM til sit hjemland, og slutrunden skulle være en form for kulmination på hans strålende karriere, men der er sgutte meget festivitas over det, hvis han skal fejres i tomme haller.

DERFOR ARBEJDER de egyptiske arrangører stadig væk med en plan om at lukke tilskuere ind. Helst vil de fylde hallerne, også den store arena i Kairo, hvor Danmark skal spille. Her er der plads til 17.000 tilskuere. Men dertil har protesterne dog været for mange, så nu arbejder arrangørerne med en model, der hedder 30 procent af kapaciteten.

DET HAR fået mange til at undre sig. Således også den danske landstræner, Nikolaj Jacobsen og den danske stjerne Mikkel Hansen. Og man forstår dem. På et tidspunkt hvor store dele af verden igen er ved at lukke ned, virker det komplet vanvittigt at lukke tilskuere ind til kampene i Egypten. Og det er ikke kun lokale tilskuere, arrangørerne vil sælge billetter til. De deltagende nationers fans vil også få muligheden.

Nikolaj Jacobsen og Mikkel Hansen har begge undret sig såre over, at der måske bliver lukket tilskuere ind til VM i Egypten. Foto: Lars Poulsen.

PÅ ET pressemøde i Kairo 15. december sagde den egyptiske sundhedsminister Dr Hala Zayed, at VM vil blive åbnet for fans. Han tilføjede, at tilskuere fra udlandet skal rejse ad andre ruter end de lokale fans for at undgå kontakt. Hvis nogen bryder reglerne, vil de blive straffet.

I SIDSTE uge meddelte arrangørerne, at billetterne vil blive sat til salg i denne uge. Blandt andet via markedsføring i de kendte turistområder i Kairo og Alexandria. Men i skrivende stund er der stadig ikke åbnet for salget.

I DEN seneste opdatering fra Hassan Moustafas forkontor hedder det, at det i sidste ende er den egyptiske sundhedsminister i samarbejde med verdenssundhedsorganisationen, WHO, som skal træffe beslutningen om tilskuere eller ikke tilskuere i hallen.

VED KVINDERNES EM i Danmark i december blev der spillet uden fans. Det forløb uden problemer. Det skulle de egyptiske arrangører sammen med IHF for længst have lært af. VM bør selvfølgelig også spilles uden tilskuere. Heller ikke i Egypten har de styr på pandemien.

MEN HASSAN Moustafa vil ikke have tomme haller. Og da slet ikke i den hal, som netop er blevet opkaldt efter ham. Den egyptiske sportsminister har omdøbt 6. Oktober Sportshallen i Giza til Dr Hassan Moustafa Sportshal som en anerkendelse af IHF-præsidentens arbejde for egyptisk sport på den globale scene. Og så er ikke et øje tørt.

OG DER er såmænd mere anerkendelse på vej til den 76-årige præsident. Selveste Thomas Bach, præsident for IOC, har meldt sin ankomst til Kairo. Han vil se, hvordan man griber en så stor begivenhed an i en coronatid. Med eller uden tilskuere. Bach har sit eget show senere på året, hvor det udsatte OL i Tokyo forventes at blive afviklet. Hvis ellers japanerne får kontrol over pandemien. Bach bryder sig heller ikke om tomme arenaer. Som Hassan Moustafa har han det bedst med folketshyldest fra fyldte tribuner.

