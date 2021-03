Presset vokser: Krigen er kun lige begyndt

SÅ DROG det danske landshold til Israel for at indlede togtet mod VM i Qatar i 2022. Samtidig samles herhjemme flere og flere fodboldfans bag kampråbet: Boykot VM i Qatar. Det er paradoksalt. Men det er virkeligheden.

SLUTRUNDEN I Qatar ville mange helst havde været foruden, men fodboldens ledere kan ikke få sig selv til at aflyse eller flytte den. For i sidste ende handler det om millioner og milliarder af kroner. Penge som hverken FIFA eller for den sags skyld DBU vil gå glip af.

DERFOR skal vi finde os i høre på vrøvl om, at VM i Qatar er med til at forbedre forholdene for migrantarbejderne, og at den kritiske dialog med sheikerne gør noget godt for hele menneskerettighedsproblematikken. Det er rent sludder.

DET ER mere end 10 år siden, fodbold-ulandet Qatar fuskede sig til VM. Lige siden har alle der gad følge med i timen vidst, at Qatar er en slavestat med voldsom ulighed, diskrimination og et alt for tæt forhold til flere terrororganisationer.

ALLIGEVEL sendte DBU i flere år sine ungdomslandshold på betalte ophold i Doha. En trafik der først stoppede efter 2015. I øvrigt var en række danske klubber heller ikke for fine til at sende ungdomshold på gratis ophold på Aspire Akademiet i Qatars hovedstad. Det gælder blandt andet AaB, DBU-formand Jesper Møllers hjerteklub. Nordjyderne indstillede først trafikken til Doha i 2016.

DERFOR KLINGER det hult, når danske fodbold- og idrætsledere nu hævder, at de hele tiden har været imod, at Qatar fik VM. Der var ingen fra hverken DBU eller DIF, der protesterede tilbage i 2010. Og det officielle fodbold-Danmark forsvarer stadigvæk, at VM skal afholdes i Qatar.

SÅ ER der heldigvis anderledes gang i græsrødderne. Foreningen af Danske Fodboldfans, som tæller godt 50.000 medlemmer, har stillet både DBU og FIFA stolen for døren. Hvis ikke en række krav indfries inden 21. november 2021, et år inden VM begynder, vil foreningen opfordre til en boykot af VM.

TRO MIG, det ender med en opfordring til boykot, for Qatar vil aldrig efterleve kravene. Som ellers er uhyre rimelige:

* Fri adgang for pressen i hele Qatar.

* Uvildige observatører skal overvåge forholdene for migrantarbejderne, herunder deres arbejdsplads, boligforhold og sikre at lønnen kommer til tiden.

* Obduktion af samtlige dødsfald hos migrantarbejdere i Qatar.

* Mænd og kvinder skal kunne se fodbold fra samme tribune.

DET ER et fint pres, Danske Fodboldfans udøver. Det samme gør mindretalsaktionæren Tobias Leth Schmidt fra FC København. Til klubbens generalforsamling i april har han fået et punkt på dagsordenen. Bliver punktet vedtaget, skal FCK opfordre DBU til at boykotte VM i Qatar.

FCK’s BESTYRELSE har dog ladet forstå, at den anser punktet som politisk, og derfor vil bestyrelsen forholde sig neutral – altså undlade at stemme. Forslaget bliver derfor næppe vedtaget, men det er stadigvæk en snebold, der er begyndt at rulle, og den kan forhåbentligt hurtigt blive stor. For som 41-årige Tobias Leth Schmidt siger til Ekstra Bladet:

- Vi er nået en grænse. DBU vil ’for nuværende’, som de selv formuler det, ikke boykotte Qatar. Men hvis landets største klubber begynder at spille med musklerne, så lytter DBU.

ANDRE FODBOLDFANS samler underskrifter til et borgerforslag for at få sagen ind på Christiansborg. Presset vokser altså fra flere sider, og det er ikke kun i Danmark. Vi ser lignende tiltag i Norge, hvor syv topklubber opfordrer til boykot, Sverige, Tyskland og Holland. Kampen om VM i Qatar er langt fra slut. For nogen er den kun lige begyndt.

