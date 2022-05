PSG forgifter fodbolden

SÅ BLEV PSG mestre i Frankrig og Manchester City i England. Og sådan vil det gentage sig år efter år. Røvkedeligt og voldsomt irriterende.

INGEN KAN konkurrere økonomisk med de statsejede klubber, og UEFA har ingen midler og heller ingen ærlig vilje til at gribe ind. Det er trist for fodbolden, og det ødelægger glæden ved spillet.

SENEST STOD mavesyren højt i halsen, da PSG annoncerede kontraktforlængelsen med Mbappé. Den unge mand på blot 23 år er frem til 2025 sikret en årsløn på godt 370 millioner kroner. Altså over en million kroner om dagen. Gentager: om dagen. Det er en sjat mere end klubkammeraterne Messi og Neymar, der må nøjes med henholdsvis 300 og 350 millioner kroner om året. Men ingen skal have ondt af dem. De klarer sig.

PSG ER på mange måder fortællingen om den giftige udvikling, europæisk topfodbold er endt i. For 12 år siden havde klubben svært ved at hænge på i den bedste halvdel af den franske liga. Men så kom emiren fra Qatar med et godt tilbud til den daværende franske præsident, Nicolas Sarkozy.

HVIS DU hjælper os med at få VM i fodbold i 2022 til Qatar, så køber vi din favoritklub, PSG, og gør den til en af de bedste i verden. Sarkozy så lyset og tilkaldte sin gode ven, Michel Platini, dengang præsident for UEFA og vicepræsident i FIFA og bad om at fikse det med VM 2022. Som sagt så gjort.

Artiklen fortsætter under billedet...

Platini og Sarkosy til en PSG-kamp mod Chelsea i 2015. Det var før de begge røg i uføre. Foto: Christian Hartmann/Ritzau Scanpix.

QATAR-EMIRENS tennismakker, Nasser Al-Khelaifi, overtog PSG og har siden postet milliarder af kroner i klubben. PSG har sat sig tungt på magten i fransk fodbold. Klubben mangler kun at vinde Champions League, og det skal nok komme en dag.

HAR DER været sager undervejs om urent, økonomisk trav? Det har der i hvert fald. Kommer der flere? Uden tvivl. Men får de konsekvenser? Næppe. Nasser Al-Khelaifi er en meget dygtig mand. Han har indtil videre snoet sig ud af en korruptionssag, hvor han er anklaget for at have bestukket FIFA’s tidligere generalsekretær Jerome Valcke til fordel for tv-rettigheder til VM-kampe.

FORUDEN præsidentposten i PSG er Al-Khelaifi også præsident for den qatarejede sportskanal Bein-Sport. Men hans mest geniale skaktræk så vi sidste år, da en række store klubber anført af Real Madrid, Barcelona og Juventus forsøgte at bryde ud af fællesskabet og etablere en europæisk Superliga.

AL-KHELAIFI holdt PSG ude af den strid, og han blandede i stedet blod med UEFA’s præsident, Aleksander Ceferin. Det førte til, at han sørme blev valgt som præsident for sammenslutningen af europæiske klubber, ECA, og det gav ham samtidigt en plads i UEFA’s eksekutivkomite, hvor han sidder lige ved siden af DBU’s karismatiske Jesper Møller.

SHEIKEN FRA ørkenstaten Qatar har styr på europæisk fodbold, og derfor gør han lige, hvad der passer ham i PSG. Han er bedøvende ligeglad med, at den spanske La Liga har meldt PSG til UEFA, fordi de mener, at kontraktforlængelsen med Mbappé er et angreb på den økonomiske stabilitet i europæisk fodbold.

DER ER meget hykleri, også i spansk fodbold, hvor Barcelona og Real Madrid også kender til økonomiske julelege, men derfor kan La Liga godt have en pointe eller to. For det er skandaløst, at en klub som PSG, der årligt genererer et milliardunderskud og som alligevel i seneste sæson har kørt med et lønbudget på 4,5 milliarder kroner, kan lave sådan en aftale med Mbappé.

MEN LA LIGA og de store spanske klubber, der gerne ville have haft Mbappé, kan hyle og skrige. Skaden er sket. Fodbold på det niveau er sygt. Penge og politik er det afgørende. Og i det spil er Nasser Al-Khelaifi tilsyneladende urørlig.

PRÆCIS som Manchester Citys ejere fra Abu Dhabi er det. Og nu bliver duoen til en trio, når Newcastles blodtørstige ejere fra Saudi-Arabien for alvor åbner for den store pung. Det bliver endnu en grund til at vælge de europæiske kampe fra og i stedet tage ud til en kamp i en af de lavere danske rækker. Hvor lige mænd og kvinder mødes under lige vilkår.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Tredje afsnit af Ekstra Bladets podcast 'Blodbold' er ude. Hør, hvordan FIFA blev en grisk mafiabande, herunder eller i din podcast-app: