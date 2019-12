Putin går til angreb i stor dopingskandale

SÅ OPRANDT endelig dagen, hvor Rusland gik til modangreb mod WADA, som i sidste uge udelukkede russerne fra al olympisk sport og fra alle verdensmesterskaber i fire år.

SVARET fra Rusland kom torsdag fra to fronter. Landets præsident, Vladimir Putin benyttede sit sådan-er-året-gået pressemøde til at fortælle, at han ikke mener, det er fair at straffe Rusland yderligere, og at eventuelle sanktioner skal være individuelle og ikke kollektive.

IKKE NOGET nyt der, men det var interessant, at den kvinde, der på pressemødet stillede Putin spørgsmål om dopingsagen, selv er tidligere dømt for at bruge forbudte stoffer.

OLGA BOGOSLOVSKAYA arbejder nu som sportsjournalist, men hun var i halvfemserne en fremtrædende 100 meter løber. Således deltog hun ved OL i Barcelona i 1992. To år efter blev kun knaldet for brug af steroider og blev udelukket i to år. Nu stiller hun de spørgsmål, som Putin gerne vil have, og det benyttede han til at sige, at han ikke kan forstå, at Rusland skal straffes to gange for den samme forseelse.

HER ER DET, at den russiske præsident taler mod bedre vidende. Da WADA i sidste uge udelukkede RUSLAND i fire år, var det på grund af de manipulationer, russiske dopingmyndigheder havde lavet af det materiale, som efter måneders forsinkelse blev overgivet til de internationale dopingkontrollanter i januar.

HER FANDT WADA beviser på, at russerne havde fusket med dataene for at fjerne beviser på positive dopingprøver. Desuden opdagede WADA, at materialet var blevet tilført falske beskeder i et forsøg på at kaste skylden på Grigory Rodchenkov, som tidligere var chef for laboratoriet i Moskva. Rodchenkov skjuler sig i dag et hemmeligt sted i USA, hvorfra han er blevet et nøglevidne for WADA.

Artiklen fortsætter under billedet...

Grigory Rodchenkov skjuller sig i dag et sted i USA. Foto: Andreas Selliaas.

MEN PUTIN var ikke den eneste russer, som benyttede torsdagen til at gå til modangreb. Bestyrelsen i det russiske antidoping-agentur, RUSADA, besluttede at anke WADA’s beslutning om udelukkelse i fire år til den internationale sportsdomstol, CAS.

RUSADAS ankesag ventes at blive ført ud i livet senest 31. december, og det ventes, at CAS skal bruge tre måneder til at behandle sagen. Stadig i god tid inden OL i Tokyo, som begynder 24. juli.

RUSSERNES erklærede mål er at få lov til at stille op under nationalt flag og at få fjernet alle former for sanktioner. Så god er verden næppe, heller ikke set med russiske øjne. Men der er ingen tvivl om, at IOC’s præsident, Thomas Bach vil gå langt for at tilfredsstille sin ven i Kreml. Bach vil anstrenge sig for at finde et kompromis.

TORSDAGENS begivenheder i Moskva viser desværre, at det gamle styre har vundet den interne kamp. Tidligere på året sagde RUSADA’s direktør, Yuri Ganus, til Ekstra Bladet, at de manipulerede prøver fra januar var en katastrofe for Rusland, og hvis der skulle ryddes op, ville det kræve en udrensning blandt både russiske idrætsledere og landets sportspolitikere.

Artiklen fortsætter under billedet...

RUSADA's direktør Yuri Ganus, til højre, fortæller her Ekstra Bladet, at der skal ryddes op i toppen af russisk idræt. Foto: Andreas Selliaas.

MEN MED udspillet fra RUSADA’s bestyrelse i går, sammenholdt med Putins udtalelser, ser det ud til, at Yuri Ganus er blevet stækket. Der er ingen indrømmelser eller selverkendelse fra officiel russisk side. Vi ser blot en gentagelse af det gamle mønster: Benægt, benægt, benægt. Lige indtil præsten kommer og giver den sidste olie.

