Pytlicks største nederlag: Det duer ikke at blive splittet ad

NÅR EN klub som Odense Håndbold melder ud, at den ikke bare vil være Danmarks bedste, men også blandt verdens bedste, så duer det altså ikke at blive splittet ad i en pokalfinale mod Herning-Ikast Håndbold.

SØNDAGENS voldsomt store nederlag på 25-33 gjorde ondt i den fynske selvforståelse. På den baggrund kommer det ikke som den store overraskelse, at Jan Pytlick blev fyret mandag eftermiddag.

JAN PYTLICK er ikke nogen dårlig træner. Faktisk hører han til blandt landets mest vindende, hvilket blandt andet to gange OL-guld med de danske kvinder vidner om. Men i Odense har han ikke fået det til at svinge for alvor.

HAN HAR ellers haft alle forudsætninger for at opnå succes. Har har haft en utrolig ambitiøs ledelse og bestyrelse i ryggen. Der har ikke manglet penge til indkøb, og han har da også rådet over en trup, som stort set udelukkende består af landsholdsspillere fra blandt andet Danmark, Holland og Sverige.

KRAVET HAR været pokaler, og det har Pytlick ikke formået at indfri, selv om han siden begyndelsen i 2016 sæson for sæson har fået forstærket sit mandskab. Bedste resultat er en tabt DM-finale til København Håndbold i 2018 og to tabte pokalfinaler mod henholdsvis Nykøbing Falster Håndbold og endelig i går til Herning-Ikast Håndbold.

Jan Pytlick er færdig i Odense efter pokalnederlaget søndag. Foto: HENNING BAGGER/Ritzau Scanpix

nederlag blev altså dråben. Det var da også ualmindeligt trist at opleve Odense Håndbold i den finale. Holdet kunne hverken forsvare eller angribe, og indstillingsmæssigt var der en verden til forskel på de to hold. Nu skal det så også tilføjes, at Herning-Ikast især i første halvleg spillede det bedste håndbold, jeg har set fra et dansk kvindehold i mange år. Det var en halvleg uden en eneste teknisk fejl.

MED DEN bratte, men som nævnt ikke overraskende fyring af Jan Pytlick, har ledelsen i den fynske klub vist en form for handlekraft. Men ved at overgive roret til de to hidtidige assistenter, Karen Brødsgaard og Kristian Danielsen, er der ikke ligefrem tale om en revolution. Men nu vrimler det heller ikke med ledige toptrænere på markedet.

OG HVAD med Jan Pytlick? Ja, han er kun 52 år og med det CV, han slæber rundt med, skal han nok finde sig et nyt job. Måske i en klub hvor kravet ikke fra første træningstime er at blive ikke alene Danmarks, men også verdens bedste. Pytlick magtede ingen af delene i Odense, og derfor endte det med at blive hans største nederlag.

BLÅ BOG: Jan Pytlick Jan Pytlick er færdig som cheftræner i Odense Håndbold, som søndag tabte pokalfinalen til rivalen Herning-Ikast. Læs mere om Jan Pytlick her: Navn: Jan Pytlick. Født: 5. juni 1967 (52 år). Bopæl: Thurø ved Svendborg. Uddannelse: Murer. Aktiv karriere: Stoppede allerede som 19-årig på grund af en skulderskade. Trænerkarriere: 1991-1995: GOG (kvinder). 1995-1997: Team Esbjerg (herrer). 1997-1998: GOG (herrer). 1998-2005: Kvindelandsholdet. 2006-marts 2007: GOG (kvinder). 2007 til december 2014: Kvindelandsholdet. 2015-2016: Konsulent for WHC Vardar Skopje. 2016-2019: Cheftræner i HC Odense (nuværende Odense Håndbold). Meritter med landsholdet: OL: Guld i 2000 og 2004. EM: Guld i 2002, sølv i 1998 og 2004. VM: Bronze i 2013. Vis mere Luk

