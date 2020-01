Real Madrid rykker: Kæmpe slagsmål om fremtiden

Nyt forsøg på at lave lukket liga for de rigeste klubber skaber splid mellem UEFA og FIFA

Verdens to mægtigste fodboldledere, FIFA’s præsident Gianni Infantino og UEFA’s ditto, Aleksander Ceferin, kommer for alvor i nærkamp det kommende halve år, hvor klubfodbolden kan blive revolutioneret i en grad, som vi aldrig har oplevet før.

De to præsidenter er ikke enige om ret meget i denne verden, og da slet ikke om hvordan klubfodbolden skal udvikle sig. Skal det udelukkende blive til en fest for de største og rigeste klubber, eller skal også mindre klubber fra lande som Danmark være med ved bordet?

De seneste måneder har der kørt et meget interessant spil med Real Madrids præsident Florentino Perez som den udfarende kraft. Og han har tydeligvis FIFA-præsidenten med på sit hold.

I december luftede manden fra Madrid ideen om en ny Champions League kun for de største klubber. Perez ser for sig to turneringer med hver 20 hold og med op- og nedrykning mellem de to divisioner.

Men der er tale om lukkede turneringer, hvor kun de 40 hold kan være med, og de skal samtidig bryde ud af de nationale ligaer. Ført ud i livet betyder det, at for eksempel Real Madrid og Barcelona ikke længere skal spille i La Liga.

Det er især hold fra de fem store ligaer, Tyskland, Italien, Frankrig, Spanien og England, der skal besætte pladserne i de to nye turneringer, som skal afvikles gennem hele fodboldsæsonen. Og måske skal en del af de resterende pladser reserveres til klubber uden for Europa.

Ifølge Real Madrid-præsidenten skal det nye format træde i kraft fra 2024. Det forlyder, at de deltagende klubber vil kunne fordoble deres nuværende indtægter, og penge fylder meget i hovederne på dagens fodboldledere.

Artiklen fortsætter under billedet...

Det er svært at forestille sig La Liga uden Madrid og Barcelona. Foto: Albert Gea/Reuters Ritzau Scanpix

Mere vil have mere. I dag er ellers sådan, at hovedparten af de mange millioner der fordeles fra UEFA til klubberne i de europæiske turneringer, går til klubber fra de fem største lande. Fordelingen hedder 60 procent til de fem største og 40 procent til fordeling blandt de resterende 50 lande i Europa.

Når det kommer til sponsorpenge og kommercielle indtægter er det også de største klubber, der sidder på flæsket. Ifølge en rapport fra UEFA er de 12 største klubbers andel af de samlede kommercielle indtægter i europæisk fodbold vokset fra 22 til 39 procent i løbet af de seneste 10 år.

Men det er ikke nok for typer som Florentino Perez.

Hans forslag om de nye turneringer er ikke blevet modtaget med kyshånd af Aleksander Ceferin i UEFA. Den ellers så besindige slovener tændte nærmest helt af, da han så forslaget fra Perez.

Til New York Times sagde Ceferin:

- Jeg har læst om den her skøre plan. Hvis den er sand, er det en ekstrem selvisk tanke, som vil ødelægge verdensfodbolden. Det gælder for spillerne, fans og for alle, som har relation til sporten. Alt det blot for at tilgodese en lille gruppe af mennesker.

Ceferins reaktion skal naturligvis ses i lyset af, at de nye turneringer i givet fald vil være et ødelæggende attentat på Champions League, som er UEFA’s guldæg. Det er langt fra første gang, at de store klubber truer med at bryde ud og lave deres egen liga. Næsten hver gang er det endt med, at de har fået en større bid af kagen, men dog stadig under UEFA’s kontrol.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

FIFA vil gerne lege med Real Madrid

Nu vil også FIFA for alvor ind på markedet for klubfodbold. Hidtil har FIFA kun været vært for det noget upåagtede VM for klubhold med syv deltagere, som Liverpool vandt den seneste udgave af i december i Qatar.

Fra 2021 får turneringen dog den helt store overhaling, når den flyttes til Kina med spilletidspunkt om sommeren og med deltagelse af 24 hold. Turneringen har kun modstræbende fået UEFA’s velsignelse, og det er stadig tvivlsomt, om Europa vil stille med de otte hold, som FIFA har gjort plads til.

Real Madrid skal dog nok stille op. Florentino Perez og Gianni Infantino er nemlig for alvor på bølgelængde. Det fik vi et klart eksempel på i november, da Perez inviterede sig selv til møde hos FIFA i Zürich. Med sig havde han syv slipseklædte mænd fra klubber fra seks forskellige verdensdele. I selskab med Infantino stiftede de World Football Club Association, WFCA, som straks udtalte varm støtte til Infantinos nye klub-VM.

Artiklen fortsætter under billedet...

Real Madrids præsident Florentino Perez, som her er tæt på Infantino, har for alvor sat fodboldverdenen i brand. For egen vindings skyld. Foto: Mike Hewitt Getty Images

På en og samme tid brød Florentino Perez den europæiske musketered og gik samtidig i kassen med Infantino. Og det selv om både UEFA og ECA, sammenslutningen af europæiske klubber, hvor Real Madrid i øvrigt også er medlem, har meddelt, at den internationale kampkalender i 2021 ikke indeholder mulighed for at afholde et klub-VM med 24 hold.

Hvad der ligeledes er interessant, er den positive modtagelse, Florentino Perez forslag om de nye lukkede turneringer har fået hos FIFA’s præsident Infantino. Når de store klubber tidligere har truet med at bryde ud og lave deres egen lukkede liga, har svaret fra FIFA været, at så ville spillerne blive udelukket fra at spille på deres respektive landshold.

Denne gang er tonen en anden.

I en meddelelse fra FIFA siger Infantino:

- Det er min pligt som præsident at lytte til aktørerne og høre om deres tanker om de mest relevante aspekter omkring fodbolden.

Det var i hvert fald ikke en afstandtagen, og Infantino gav den yderligere gas, da han mødte pressen i slutningen af december i Doha i Qatar.

- Europa er UEFA’s mission. FIFA’s mission er verden. Hvis vi kan betale og generere større omsætning for klubberne, de store klubber, de 10, 12 europæiske eller 15, eller hvor mange det nu kan blive. Måske 20 i fremtiden, men også 30 andre klubber rundt om i verden, så har vi gjort noget godt.

Den udtalelse flugter fint med de tanker, som Florentino Perez har gjort sig. Der er med andre ord lagt op til noget af et slagsmål, når foråret først byder på UEFA-kongres i Amsterdam i begyndelsen af marts og senere FIFA-kongres i Addis Abeba i begyndelsen af juni.

Ifølge Financial Times er den private multimilliardfond, CVC Capital Partners, i kontakt med både FIFA og Real Madrid om den globale klubfodbolds fremtid.

Spillet er for alvor i gang. Hvis de store klubber ender med at vinde, bliver fodbolden den store taber.

Se også: Real Madrid har brudt musketered

Se også: Balladen fortsætter: FIFA hiver Blatter og Platini i retten

Se også: FIFA fedter for brutale Kina

Se også: Vil ændre CL: Fornærmet præsident nægter at give op

Se også: Udfordrer UEFA: FCK laver ny CL-model