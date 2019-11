Rent hykleri: Bliv væk, Platini

DA MICHEL PLATINIS fireårige karantæne udløb 6. oktober, meddelte han straks, at han vil tilbage til toppen af international fodbold.

I sidste uge udgav han i Frankrig bogen, Entre Nous, ’Mellem Os,’ og her fremgår det igen tydeligt, at han sigter efter et stort comeback, og allerhelst som præsident for FIFA.

MEN FODBOLDEN har ikke brug for Michel Platini. Selv om han på alle mulige måder fortæller, at han er uskyldig i alle anklager og renere end Cæsars hustru, er virkeligheden en anden.

Platini har i mange år været en del af det grådige sjak, som tømte FIFA og dermed fodboldens kasser langt ud over rimelighedens grænser. Og i Platinis tilfælde fortsætter det.

DA HAN i oktober 2015 blev dømt i fodboldens eget juridiske system, måtte han forlade posterne som præsident for UEFA og vicepræsident i FIFA. Men nu kræver han økonomisk kompensation fra UEFA.

I fredags meddelte hans advokat, Vincent Solari, at de vil afkræve UEFA omkring 50 millioner kroner for manglende udbetaling af løn og bonus. Til det franske nyhedsbureau, AFP, sagde Platini, at han gennem sine advokater beder om at få de penge, han hævder at have tilgode. UEFA ønsker ikke at udtale sig i sagen.

SOM PRÆSIDENT for UEFA fik Platini 20 millioner kroner om året, hvilket i sig selv er komplet vanvittigt. Han mener, at UEFA skylder ham løn for to år.

Desuden hævder han, at han har en bonus til gode for det arbejde, han før sin karantænedom lagde i forbindelse med EM-slutrunden i 2016 i Frankrig. En bonus der beløber sig til 10 millioner kroner.

DET LYDER præcis som grådighed, men sådan betragter Platini ikke sig selv. I sin bog skriver han, at han ikke har lavet nogen fejl. Og det der med at gå op i penge er slet ikke hans kultur.

’Da jeg var barn, talte vi aldrig om penge. Vi manglede aldrig noget. Jeg er ikke interesseret i penge, for jeg er heldig. Jeg har altid vundet.’

DET ER så en sandhed med modifikationer. Da Platini blev udelukket i 2015 var årsagen en betaling på omkring 13,5 millioner kroner fra Sepp Blatter til Platini i 2011.

Pengene skulle være betaling for konsulentarbejde, som Platini udførte for Blatter fra 1998 til 2002.

Der var mange penge mellem Blatter og Platini. Foto: Ritzau Scanpix

Selv holder Platini fast i, at der er tale om en legal udbetaling. Men han har aldrig fortalt, hvorfor der skulle gå ni år, fra arbejdet var udført, til pengene blev udbetalt. Til en mand som ikke interesserer sig for penge.

BÅDE BLATTER og Platini blev dømt. Blatter for at foretage en illoyal udbetaling af FIFA’s penge. Platini for at modtage pengene.

Hvad er det for et stykke arbejde, Platini har udført for Blatter? Det har ingen af parterne forklaret.

TIL GENGÆLD ved vi, at Blatter i februar 2011 blev udfordret af sheik Mohammad Bin Hammam fra Qatar i kampen om præsidentposten i FIFA. Blatter bad Platini om støtte fra UEFA i valgkampen. Det fik han. Er de knap 14 millioner i virkeligheden en betaling for Platini og UEFA’s stemmer?

Nej, siger Platini. Han har aldrig gjort noget forkert. Men selv om pengene skulle tjene som løn for konsulentarbejde, er beløbet igen et udtryk for den grådighed og ragen til sig, som FIFA i alt for mange år har været kendetegnet af.

MEN DET er altså en kultur, som Platini tager skarpt afstand fra. Han må besidde en imponerende fortrængningsevne, når han ikke kan se, at han selv er en del af den.

Derfor er det også det rene hykleri, når han i slutningen af sin bog med slet skjult hentydning til den nuværende FIFA-præsident, juristen Gianni Infantino, skriver:

’Fodbold er en alt for smuk ting at overlade til troldmandens lærlinge. De går ad et helt forkert spor. Fodbolden er nu styret af jurister, hvis ideer er lige så kedelige som deres grå jakkesæt. De har kun et eneste ord i deres mund: Profit.’

SKRIVER altså manden, som i 2010 var en afgørende faktor for, at Qatar og ikke USA fik VM i 2022. Slavenationen Qatar som på det tidspunkt i fodboldsammenhæng var et u-land uden nogen form for kultur.

Men Platinis søn fik da et godt betalt job i en af Qatars investeringsfonde, og sheikerne investerede en masse milliarder i Frankrig til glæde for Platinis nære ven, den daværende præsident Nicolas Sarkozy. Det var ikke fodbolden, der vandt ved den beslutning. Det var griskheden og profitten.

