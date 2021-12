Ringe propaganda

KOMMENTAR: Danmark vandt sikkert 33-18 over svage Congo, som er et af de alt for mange dårlige hold ved VM

FÆRDIGT ARBEJDE og maksimumpoint efter to kampe. Det går ganske fint for de danske kvinder ved VM i Spanien. Men det skal siges, at modstanden hidtil ikke har været noget at skrive hjem om. Udvidelsen af VM til 32 hold betyder, at der er alt for mange svage hold med. Nu har Danmark mødt to af dem, og derfor har kampene mest af alt mindet om vigtig træning, inden det bliver alvor længere henne i turneringen.

DANMARK HAR for alvor fået sammentømret et solidt forsvar. Især når Kathrine Heindahl og Line Haugsted udgør midten. De to trænere, Jesper Jensen og forsvarsspecialisten Lars Jørgensen, har fået fintunet både bevægeligheden og paradespillet. Det giver gode betingelser for de danske målvogtere, og mod Congo profiterede Althea Reinhardt stort af det pres, som forsvaret lagde på skytterne. At hun så oveni købet diskede op med flere dobbeltredninger, viser blot, at hun i år har udviklet sig til en klassemålmand.

FORSVARET FALDT dog en smule i kvalitet, da Jesper Jensen valgte at spare Haugsted og Heindahl. Congo kom til langt flere indspil, og derfor fik de lov til at pynte på resultatet. Men det handler vel også lidt om koncentrationssvigt. Det var nu også en ualmindelig ringe modstander. Den slags kampe med to så ulige hold er ikke god propaganda for håndboldspillet. Men de danske spillere gjorde stort set det, de skulle, og der var også en del at glæde sig over.

Lærke Nolsøe var flyvende og scorede seks mål på seks forsøg. Foto: Lars Poulsen.

I FRAVÆRET AF Mia Rej, blev det i første omgang Simone Petersen fra Herning-Ikast, som skulle udfylde playmakerposten. Det gjorde hun aldeles glimrende. Hun holdt god fart i bolden og generelt var der et fint tempo i angrebsspillet med hende som styrmand. Anden halvleg blev lidt noget rod, men Danmark er med sejren videre i turneringen og er klar til gruppefinalen mandag mod Sydkorea, som også har maksimumpoint.

SYDKOREANERNE har dog ikke været overbevisende. De spillede en omgang elendig håndbold mod Tunesien i lørdagens første kamp i Palau d’Esports i Granollers. De 491 tilskuere, som havde vovet sig indenfor til kampen, fik ingen stor oplevelse ud af besøget.

FOR TO år siden, ved VM i japanske Kumamoto, gav Sydkorea ellers Danmark kamp til stregen. Dengang endte opgøret 26-26, men jeg nægter at tro, at koreanerne her i Spanien kan kaste grus i det danske maskineri. Mod de ellers ikke synderligt gode tunesere producerede Sydkorea så mange tekniske fejl, at det på et tidspunkt nærmere sig det groteske. Spillere flød rundt på gulvet, hvor de kravlede i et forsøg på at få tag i den drilske bold.

SAMTIDIG havde de sydkoreanske målvogtere meget svært ved at komme i nærheden af skud, som blev placeret højt i målet. Men Sydkorea har som nævnt trods alt maksimumpoint efter to kampe, og selvfølgelig skal de tages alvorligt. Men for alvor true Danmark kommer de ikke til. Så skal der i hvert fald ske et mirakel, og det hænder så sjældent.