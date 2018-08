Så brutal bliver kampen om Qatars VM

Saudi-Arabien og De Forenede Arabiske Emirater bruger beskidte tricks for at få del i værtskabet for slutrunden i 2022

SKULLE DER sidde en læser med fornemmelsen af, at spillet om Qatars VM i 2022 har været en brutal og korrupt affære, er det ikke forkert. Men fra nu af bliver det kun værre.

Stærke og indflydelsesrige kræfter i nabolandene Saudi-Arabien og De Forenede Emirater vil gå langt for at tilrane sig hele eller dele af slutrunden, og planerne har været så fremskredne, at Saudi-Arabien har været tæt på at besætte Qatar.

DET MODSATTE den amerikanske udenrigsminister Rex Tillerson sig sidste år, og det kostede ham dyrt. Donald Trump fyrede Tillerson i marts i år efter pres fra Saudi-Arabien og De Forende Arabiske Emirater.

New York Times skrev sågar, at emiraternes magtfulde ambassadør i Washington, Yousef Al Otaiba, tre måneder i forvejen vidste, at Tillerson ville få silkesnoren.

OG HVAD har det så med fodbold-VM at gøre? En hel del, er svaret. Samme Yousef Al Otaiba er i følge lækkede dokumenter fra hans egen computer en af arkitekterne bag en beskidt VM-plan. Føres den ud i livet, vil den underminere Qatar politisk og økonomisk og siden få FIFA til enten at fjerne slutrunden fra den lille ørkenstat eller få Qatar til at dele værtskabet med de krigeriske naboer.

Yousef al-Otaiba fra Emiraterne er en af arkitekterne bag en plan om at få del i Qatars VM. Foto: AP

Sådan kommer det næppe til at gå, men det seneste år har jeg kunnet følge, hvordan Saudi-Arabien og Emiraterne har plantet negative historier om Qatar, heraf mange falske nyheder, i medier verden over. I de seneste måneder er det gået helt amok, og især er engelske medier hoppet på flere af de falske historier.

LAD MIG slå fast at da FIFA’s pengeglade eksekutivkomite 2. december 2010 valgte at tildele Qatar VM i 2022, var det den største skandale og den største fejltagelse i fodboldforbundets mere end hundredårige historie.

I 2010 havde Qatar ikke et eneste stadion, som var egnet til VM. Landet har aldrig været i nærheden af at kvalificere sig til VM, og man kan på grund af varmen ikke spille VM-fodbold i Qatar om sommeren. Derfor er VM 2022 rykket til november-december. Qatar er placeret i en politisk krudttønde, og landets Kafala-system er at sammenligne med slaveri. Migrantarbejdere udnyttes groft, og tusinder vil dø før den første kamp fløjtes i gang om fire år.

Migrantarbejdere i Qatar arbejder ofte under umenneskelige forhold i voldsomme temperaturer. Foto: Lars Poulsen

ALT TALTE imod at sende VM til Qatar, men begærlige mænd i FIFA’s eksekutivkomite ville det anderledes.

Siden har der været utallige undersøgelser og anklager om korruption, men den såkaldte Garcia-rapport, som FIFA selv stod for, rensede Qatar for alle anklager.

INTET SYNTES at kunne stoppe VM i Qatar, ikke før 5. juni sidste år, hvor en koalition styret af Saudi-Arabien og Emiraterne indledte en blokade af Qatar, som beskyldes for at støtte terrorbevægelser, herunder Det Muslimske Broderskab.

Samtidig begyndte saudiske ministre at fodre vestlige medier med historier om, at Qatar burde fratages VM, som i stedet skulle gives til England. Det labbede engelske medier i sig, selv om det er en idiotisk tanke. Rusland havde VM i år, og derfor skal VM i 2022 gå til et land uden for Europa.

SAUDI-ARABIEN, Emiraterne og deres PR-folk bruger bevidst England for at få så meget omtale som muligt. Det handler om at presse FIFA, for den egentlige dagsorden er at tvinge FIFA og Qatar til at dele VM-værtskabet med de øvrige lande i regionen.

Allerede ved konfliktens begyndelse for godt et år siden forsøgte den amerikanske udenrigsminister Rex Tillerson at tale parterne til fornuft. Det lykkedes som nævnt ikke, og i dag kan Saudi-Arabien og Emiraterne gøre, hvad der passer dem i forhold til Qatar. USA blander sig ikke. Det skyldes blandt andet de arabiske lederes tætte forhold til Donald Trumps svigersøn, Jared Kushner.

Rex Tillerson blev fyret som udenrigsminister, angiveligt fordi han havde forhindret en invasion af Qatar. Foto: AP

SENEST HAR vi oplevet, at USA forholder sig tavs i konflikten mellem Canada og Saudi-Arabien. Canada kræver, at Saudi-Arabien løslader kvinder og mænd, som ikke har gjort andet end at kæmpe for ytringsfrihed og retten til at bestemme over eget liv. Det krav burde USA naturligvis støtte. Det er ikke sket.

Det er et punkt, som vil få yderligere bevågenhed, hvis Saudi-Arabien og Emiraternes ønske om at få del i VM i 2022 går i opfyldelse. Saudi-Arabien bomber jævnligt børn i Yemen, og i både Saudi-Arabien og Emiraterne har menneskerettighederne det ligeså slemt som i Qatar.

MEN NÅR ingen sætter foden ned, fortsætter saudierne og Emiraterne deres kamp for at få fingre i Qatars VM.

Sammen med min norske kollega Andreas Selliaas overværede jeg et milliondyrt anslag mod Qatars VM på det fashionable Four Seasons Hotel i London 31. maj. Et hotel, der i øvrigt er delvist ejet af Saudi-Arabien.

Fonden For Sportsintegritet, FFSI, stod som arrangør af en konference, som langt hen ad vejen handlede om angreb på FIFA og Qatar.

DER VAR brugt millioner af kroner på arrangementet, som blot varede en dag. De mange talere, som deltog i paneler af 45 minutters varighed, fik i følge Ekstra Bladets oplysninger mellem 10.000 kroner og 100.000 kroner for at stille op.

Blandt de optrædende var tidligere fodboldspillere som Hope Solo og Louis Saha. Fodboldpolitikere som engelske Greg Dyke og de to tidligere FIFA-præsidentaspiranter Jerome Champagne og Harold Mayne-Nicholls var også blandt talerne.

Hope Solo var blandt talerne på konferencen i London. Foto: AP

KONFERENCEN VAR stort set ikke annonceret. Alligevel var den fyldt til sidste plads. Især var der mange fra de arabiske lande, der omslutter Qatar.

Alt blev optaget, og i et af sidegemakkerne var der etableret et redigeringsrum, som ville gøre DR og TV2 misundelige. Heller ikke her blev der sparet på noget som helst.

EKSTRA BLADET erfarer, at PR-firmaet Akta Group var med til at organisere konferencen på Four Season. Akta Group kontrolleres af den rumænske kvinde Tatiana Gisca. Hun er gift med Khalid al-Hail. Han er fra Qatar, men er i eksil i London, hvorfra han gør alt for at bekæmpe styret i sit hjemland.

14. september sidste år organiserede Akta Group og Khalid al-Hail en konference på Inter Continental Hotel i North Greenwich med stærkt negativt fokus på Qatar. Konferencen mindede på mange måder om konferencen på Four Season.

VI HAR gentagne gange spurgt Khalid al-Hail, om han har betalt årets konference på Four Season. Han har ikke ønsket at svare.

Khalid al-Hail er aktiv på internetsiden Qatarileaks, som på Twitter og Facebook sprøjter det ene grove angreb efter det andet ud mod Qatar. Ofte med udgangspunkt i VM. Alt sammen virker koordineret med Saudi-Arabien og emiraterne.

Khalid al-Hail kører en voldsom kampagne mod sit fædreland. Foto: AP

JEG TROR ikke, man kan tage VM fra Qatar. Det gør Saudi-Arabien og Emiraterne heller ikke. I stedet forsøger de at forfølge ideen om at udvide VM i Qatar fra 32 til 48 hold.

Så mange er der næsten ikke plads til i det lille land, og det kan tvinge Qatar til at dele slutrunden. FIFA’s præsident Gianni Infantino er ikke afvisende overfor tanken, som også har støtte fra det sydamerikanske forbund, CONMEBOL.

I DE lækkede dokumenter fra Emiraternes Washington-ambassadør Otaibas computer står der, at man skal presse FIFA til at dele VM mellem landene, fordi det kan virke som en stabiliserende faktor i regionen.

Det var en fejldisposition af rang at give VM til Qatar. Det vil være en lige så stor fejl at lade Saudi-Arabien og De Forenede Arabiske Emirater få del i slutrunden. Det er også svært at se, hvordan det skulle kunne lade sig gøre. Konflikten er kørt op i en spids. Men i den kommende tid bliver det kun mere brutalt.

