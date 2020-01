Så er der ikke råd til flere nedture, Danmark!

DET HER EM er ikke for sarte sjæle. Nu bliver det op ad bakke for det danske landshold, som har smidt de to point, man kan tillade sig at tabe undervejs i turneringen og så stadig nå frem til semifinalerne. Men andre ord. Der er ikke plads til endnu en nedtur.

DANMARK burde nu have haft det ene point med fra kampen mod Island, men de to dommere fra Montenegro afbrød det sidste angreb og fløjtede for tremeter, selv om Michael Damgaard var i helt fri position.

MEN DET er ikke dommernes skyld, at Danmark tabte til de godt kæmpende islændinge. Årsagen er i stedet, at den ellers så berømmede danske defensiv ikke kunne stå imod overfor det islandske tryk.

Artiklen fortsætter under billedet...

Mikkel Hansen skabte problemer for Island, men det var ikke nok. Foto: Lars Poulsen.

præcis den fysiske kamp som forventet. Islands meget offensive forsvar indbød til mange mand-dueller, og Nikolaj Jacobsen havde i første omgang valgt at lade Mikkel Hansen og Rasmus Lauge være de store udfordrere, mens Mads Mensah skulle være overgangsspilleren, der rykkede ind på stregen for at give plads i bagrummet til de to andre.

STORT SET fungerede det fint gennem hele første kampen. Der blev især skabt plads til Mikkel Hansen, der alene i de første 30 minutter scorede otte gange. Rasmus Lauge havde ikke helt det samme held med sine afslutninger. Lidt for mange afbrændere gjorde, at Danmark ikke fik udnyttet mulighederne for at slå et hul til Island, som før pausen sloges voldsomt for at hænge på.

Artiklen fortsætter under billedet...

Nikolaj Jacobsen mangler løsninger for at stoppe Aron Palmarsson. Foto: Lars Poulsen.

især fordi holdets helt store stjerne, Aron Palmarsson, gjorde, hvad der passede ham. Det danske forsvar havde store problemer med Barcelona-spilleren, som brillerede både som skytte og assistkonge. Med sit store overblik straffede han konsekvent et noget passivt dansk forsvar, der ikke fik tacklet ham ned.

NÅR PALMARSSON stort set fik lov til at skyde frit, blev det voldsomt svært for de danske keepere, der i første halvleg blot blev noteret for tre redninger tilsammen. Bedre blev det ikke efter pausen, hvor Niklas Landin trak et dumt rødt kort, og hvor Jannick Green aldrig fik fat. Nogen stor hjælp af forsvaret fik han nu hller ikke.

NU VENTER Ungarn og Rusland i de sidste to gruppekampe. Det er to hold, som ikke har samme kvalitet som Island, og derfor bør Nikolaj Jacobsen og hans svende kunne gøre arbejdet færdigt og sikre adgangen til mellemrunden.

