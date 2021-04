Så få da flyttet det VM

DBU er under nyt pres, efter storsponsor er ved at forlade skuden før slutrunden i Qatar

HVIS DBU, som nævnt i Weekendavisen, mister Arbejdernes Landsbank som sponsor før det kommende VM i Qatar, er der tale om et voldsomt slag. Ikke bare økonomisk, men også moralsk.

Arbejdernes Landsbank er for en stor dels vedkommende ejet af de danske fagforeninger, som flere gange har haft medarbejdere på besigtigelsesture til Qatar. Her har de ved selvsyn kunnet se, hvordan migrantarbejderne i mange tilfælde behandles som slaver.

RAPPORTER fra internationale fagforeninger og fra menneskerettighedsorganisationer har i årevis berettet om de miserable forhold, migrantarbejderne lever under. Dertil kommer Qatars mangel på demokrati, ytringsfrihed og ikke mindst forbud mod fagforeninger. Aller værst er de tusindvis af døde migrantarbejdere. Det burde ingen kunne leve med.

DER ER ikke meget i Qatar, de danske fagforeninger kan sætte plus ud for, og det smitter selvfølgelig også af på bestyrelsen i Arbejdernes Landsbank, som består af forbundslederne fra 3F, Metal, LO og så videre.

Arbejdernes Landsbank må ikke optræde sammen med Danske Spil som sponsor for landsholdet, som markedføringsloven er lige nu. Loven bliver dog ændret. Foto: Lars Poulsen

HVIS Arbejdernes Landsbank som forventet trækker sig fra samarbejdet med DBU, kan man selvfølgelig hævde, at det er på tide. Man kan også sige, at det burde være sket noget før, for forholdene i Qatar har været kendt siden 2010. Men bedre sent end aldrig, og man kan jo altid blive klogere. At Arbejdernes Landsbank bruger kviklånsloven som et argument for at komme ud af aftalen, skal man nok betragte som en teknikalitet.

BLIVER bruddet en realitet, efterlader det DBU i en yderligere presset situation. Boldspilunionen vil ikke trække sig fra VM i Qatar. I steder forsøger man sig med kritisk dialog, som er en udefinerbar størrelse, som i hvert fald ikke gør synderligt indtryk på værterne i ørkenlandet.

MEN DET er DBU’s figenblad, og selv om det bliver mindre og mindre, så kryber formand Jesper Møller og hans svende sig stadig sammen bag det. Det er lidt ynkeligt at se på.

LANDSHOLDETS markeringer i landskampsugen i forhold til VM i Qatar vandt heller ingen priser. Det var tyndt. Men der er stadig tid til at sparke døre ind. Jesper Møller er ikke alene DBU’s formand. Han er også medlem af UEFA’s eksekutivkomite. Han har altså en vægtig stemme i international fodbold.

DEN SKAL han da bruge til at presse på for at få flyttet VM fra Qatar. Der er mange lande, der har kapacitet til at overtage arrangementet. DBU vil ikke boykotte for det vil muligvis koste mange års udelukkelse og dermed mistede millionindtægter fra FIFA.

MEN SÅ få da flyttet turneringen. Det ønske er også hørt i flere andre lande, herunder Norge, hvor landstræner Ståle Solbakken har bragt det til torvs. Vælger DBU at gå anderledes aktivt til værks for at undgå at havne i Qatar, i en slutrunde som vil blive den største skandale i fodboldens historie, så ender det måske også med, at Arbejdernes Landsbank bliver en del af holdet.

KVIKLÅNSLOVEN bliver jo alligevel ændret senere på måneden. Og det er værd at erindre, at banken trak sig som trøjesponsor sidste år, men da lovændringen blev offentliggjort i januar i år, genoptog banken sin kontrakt med DBU. Så hvorfor skulle Arbejderne Landsbank stoppe samarbejdet nu, hvor loven bliver ændret til bankens fordel? Det giver ingen mening. Selvfølgelig handler det om Qatar, men det er næppe en juridisk grund til at bryde kontrakten. Det er kviklånsloven - inden den bliver ændret. Hvis ikke banken er blevet for skuffet.

JEG KAN i den forbindelse minde om, at Arbejdernes Landsbanks sponsorchef, Peter Froulund, i november sagde til Tipsbladet, at han forventede en skarpere og mere præcis kommunikation fra DBU omkring Qatar. Vi citerer:

’Sådan noget som at true med at møde op i stedet for at blive væk ... Jeg tænker, at der skal lidt mere til end sådan et par catchy ord. Men det tror jeg også, de ved.’

