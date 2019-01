Sådan undgår man øretæver: Tunesien fik en lektion i Boxen

UDE PÅ heden ved Herning var der folkefest lørdag aften. De danske håndboldherrer bød op til bal i Boxen, og med massiv opbakning fra et fremragende hjemmepublikum fik Tunesien en lektion i det ædle spil.

Det er ikke for ingenting at kaste-gribespillet er opfundet i Danmark, og sådan som landsholdet lagde ud mod Tunesien, virkede det som om, at lærebogen indeholder hemmelige sider, som kun Nikolaj Jacobsen kender.

PÅ FORHÅND var der talt meget om Tunesiens hårde fysiske spil, men der er metoder til at undgå øretæverne. Det viste det danske landshold ved at spille et hurtigt og bevægeligt angrebsspil, hvor både bold og fødder blev flyttet i et tempo, som det tunesiske forsvar slet ikke var gearet til.

Med Rasmus Lauge som den helt store igangsætter og afslutter blev nordafrikanerne kørt rundt i manegen. Med hans mange retningsskift trak han flere forsvarere til sig, og så blev der plads til de danske stregspillere. Det var moderne håndbold på et meget højt niveau.

FLERE spørgsmål blev besvaret i løbet af kampen. Kan Nikolaj Øris fylde pladsen ud som højre back? Ja det kan han, når holdet spiller så kvikt som mod Tunesien. Så får han lov til at komme inden for tremeteren, og der hugger han til som en klapperslange.

ET ANDET spørgsmål. Kan Simon Hald fylde pladsen ud for den skadede Henrik Toft? Ja, det i den grad. Den store og stærke Flensborg-spiller vokser fra kamp til kamp. Da Danmark var i undertal fire mod seks, dækkede han for tre mand. I angrebet gør han også god fyldest. Fortsætter han sådan, er der ikke grund til at bruge en af de sidste to udskiftninger på at hente Henrik Toft ind på holdet.

Man vinder ikke mesterskaber uden en god målmand. Danmark har to klassekeepere. Denne gang er Niklas Landin og Jannick Green på et helt andet niveau end for et år siden ved EM i Kroatien. Der nåede de aldrig topniveauet, og blandt andet derfor kom Danmark ikke i finalen.

DENNE gang er mulighederne gode. Nu venter to forholdsvis lette kampe mod Saudi-Arabien og et meget skuffende hold fra Østrig. Den 17. januar kommer så den forventede gruppefinale mod Norge, og den kamp kan meget vel blive retningsgivende for resten af turneringen.

Men sådan som det danske landshold har lagt fra land, virker heller ikke Norge som en uoverkommelig modstander. Og da slet ikke med den opbakning det danske landshold oplever i Boxen. Spillerne bliver båret frem. Og jeg skal hilse og sige, at de nyder det. Lad det endelig fortsætte.

De afrikanske mestre skal løbes over ende