Schweiz lader fodboldens banditter slippe

DA EN STOR politistyrke en tidlig morgen i maj 2015 stormede det mondæne hotel Baur au Lac i Zürich, var vi mange, der nærede et spinkelt håb om, at myndighederne endelig ville få gjort noget ved korruptionen i FIFA.

Baur au Lac var hotellet, hvor FIFA’s spidser altid indlogerede sig, når der var møder i Schweiz. Politiaktionen var resultatet af et samarbejde mellem det schweiziske politi anført af statsanklageren Michael Lauber og det amerikanske forbundspoliti, FBI.

SAMTIDIG MED stormen på hotellet rykkede det schweiziske politi også ind i FIFA’s hovedkvarter på FIFA-Strasse i udkanten af Zürich. Her beslaglagde ordensmagten tonsvis af dokumenter, herunder kontrakter og referater fra aftaler og møder i FIFA’s ledende organer igennem flere årtier.

Her næsten fem år efter kan vi gøre en del af regnebrættet op. På Baur au Lac blev en række medlemmer af FIFA’s magtfulde og - må vi konstatere - korrupte eksekutivkomite anholdt. Herunder flere af FIFA’s vicepræsidenter. En del af dem blev sendt til retsforfølgelse i New York, og listen over dømte FIFA-folk i USA er efterhånden ganske lang.

Hotel Baur au Lac i Zürich fik politiet på uventet besøg. Foto: AP/Ritzau Scanpix

MEN HVAD så med den schweiziske del af efterforskningen? Ja, der er stort set ikke sket en skid. Ikke en eneste sag er ført til ende ved domstolene.

Man forstår bedre, hvorfor store sportsorganisationer som FIFA, IOC og UEFA vælger at placere deres hovedkvarterer i alpelandet. Dels er der utroligt gode skatteforhold. Så er der bankhemmelighederne, og endelig er landet kendt for at have notorisk ringe statsanklagere, hvilket også gælder førnævnte Michael Lauber.

LAD MIG tage eksemplet med Sepp Blatter, som var præsident for FIFA i 2015. Han blev ikke arresteret under razziaerne, men forlod kort tid efter selv sin post på grund af skandalerne. I de mange dokumenter, som politiet havde beslaglagt, var der materiale til at rejse to straffesager mod Sepp Blatter.

Den første sag handler om en kontrakt, som Blatter i 2005 indgik med sin daværende vicepræsident, Jack Warner fra Trinidad Tobago. En meget flink Blatter solgte på FIFA’s vegne tv-rettighederne for Caribien til VM i 2010 og 2014 til Jack Warner og det caribiske fodboldforbund for fire millioner kroner. Warner videresolgte rettighederne til et regionalt tv-selskab for næsten 140 millioner kroner.

MAN KAN roligt påstå at Blatter handlede imod FIFA’s interesser. Det mente politiet i Schweiz også, og rejste derfor i september 2015 en sag mod ham. Men i sidste uge frafaldt anklagemyndigheden uden nærmere begrundelse sagen. Fire et halvt års efterforskning blev droppet.

Da Jack Warner i 2011 blev udelukket fra al fodbold på livstid, sagde han, at Blatter havde solgt tv-rettighederne til en billig penge, mod at Warner til gengæld skulle samle stemmer til Blatters genvalg som præsident for FIFA. Det lykkedes fint.

Blatter og Warner har lavet mange handler sammen. Foto: AP/Ritzau Scanpix.

DE AMERIKANSKE justitsmyndigheder har rejst et hav af sager mod Warner. Senest i påskeugen. Her blev den caribiske bandit anklaget for at have modtaget 35 millioner i bestikkelse for i 2010 at stemme på Rusland som vært for VM i 2018. På femte år kæmper Warner mod at blive udleveret til USA. Sepp Blatter har selv ingen intentioner om at besøge USA, hvor FBI meget gerne vil have en snak med ham.

Der er dog stadig en sag mod Blatter i Schweiz. I 2011 udbetalte han uretmæssigt godt 13 millioner kroner til sin daværende vicepræsident, Michael Platini. Blatter siger det er løn for konsulentarbejde, som Platini havde udført for FIFA mange år tidligere. Sandheden er måske snarere, at det var penge for at få Platinis støtte til endnu et genvalg som præsident.

AFFÆREN HAR betydet, at FIFA har udelukket både Blatter og Platini fra al fodbold i en række år. Platinis straf udløb tidligere på året, mens Blatter endnu er ude i kulden i to år.

Den schweiziske anklagemyndighed holder denne sag åben, men på femte år er der ikke udsigt til en egentlig domsforhandling.

JEG KAN nævne to yderligere eksempler på en usædvanlig langsommelig sagsbehandling, når det gælder FIFA. Det schweiziske politi har således i årevis efterforsket om Tyskland købte sig til VM i 2006.

Den tyske VM-komite med ikonet Franz Beckenbauer i spidsen blev endelig i sidste måned sat i stævne i en retssal i Schweiz, hvor Sepp Blatter i øvrigt var indkaldt som vidne. Men coronapandemien betød, at retssagen måtte udsættes. Bliver den ikke gennemført inden udgangen af april, falder sagen for forældelsesfristen. Vi kan vist roligt konstatere, at Beckenbauer og kompagni slipper fri.

Beckenbauer, Blatter og Bin Hammam fra Qatar var tre af arkitekterne, da Tyskland sikrede sig VM-slutrunden 2006. Foto: Ritzau Scanpix

ENDELIG ER der sagen mod PSG’s præsident Nasser al-Khelaifi, som er anklaget for at have bestukket FIFA’s daværende generalsekretær Jerome Valcke for at sikre sig lukrative TV-rettigheder til indtil flere VM-slutrunder. Foruden præsidentjobbet i PSG er al-Khelaifi også præsident for TV-stationen beIN Sport i Qatar.

Jerome Valcke blev fyret fra FIFA og i 2016 udelukket fra al fodbold i 10 år. Ingen har krummet et hår på al-Khelaifis hoved. Tværtimod har han siden sagen blev kendt fået en plads i UEFA’s eksekutivkomite.

Og retssagen i Schweiz mod Valcke og al-Khelaifi? Tja, den går sin vante gang. Hvilket er tomgang.

De bedste venner

Der har altid været et særlig venskabeligt forhold mellem FIFA og anklagemyndigheden i Schweiz. Helt tilbage i Sepp Blatters tid som generalsekretær, hvor han tjente under brasilianeren Joao Havelange, lykkedes det altid ved fælles forståelse at holde eventuelle korruptionssager ude i strakt arm.

Også i dag er der et tæt forhold mellem FIFA og anklagemyndigheden. Så tæt at det har kostet statsanklager Michael Lauber en irettesættelse og efterfølgende degradering.

Det skete, da det blev afsløret, at han havde holdt tre møder med FIFA’s nuværende præsident Gianni Infantino om de verserende sager mod FIFA og mod tidligere ansatte i FIFA. Desuden ville Infantino sikre sig, at han ikke selv var under efterforskning.

Møderne var sat i stand af en anden schweizisk anklager, Rinaldo Arnold, som i øvrigt er Infantinos ven helt tilbage fra de var små drenge, der gik i korte bukser.

Som tak for at arrangere møderne med Lauber blev Rinaldo Arnold af Infantino begavet med rejser til FIFA’s kongres i 2016 i Mexico, til Champions League-finalen i Milano samme år og til VM i Rusland i 2018.

Det har ingen i hverken FIFA’s etiske komite eller hos den schweiziske anklagemyndighed reageret på.

