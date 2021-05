Se svarene her: DBU's tomme markering

NU ER det godt en uge siden, at fodboldforbundene i Norge, Sverige og Danmark sendte åbne breve til FIFA med en række krav om forbedringer af menneskerettighedssituationen i Qatar, som er vært for VM næste år.

FIFA HAR ikke på tilsvarende måde svaret i et åbent brev, men Ekstra Bladet har bedt fodboldens verdensforbund om en reaktion, og den har vi fået skriftligt. Som altid når det gælder FIFA, er der ingen navngivne personer, der udtaler sig. I stedet svarer en anonym talsperson på FIFA’s vegne.

LAD MIG slå fast med det samme: FIFA-præsident Gianni Infantino og hans medarbejdere mener, det går rigtig godt i Qatar. Det er heller ikke mere end et par uger siden, at Infantino endnu engang udtalte, at VM i Qatar bliver det bedste nogensinde.

I BREVENE fra de nordiske forbund blev der stillet en række krav, men ikke med et eneste ord blev der nævnt noget om, hvilken konsekvens det vil få, hvis FIFA og Qatar ikke opfylder kravene. Ingen trusler om boykot eller andre obsternasige handlinger.

DET ER der sørme heller ingen grund til, hvis man skal tro FIFA. Her følger en række eksempler på de svar, FIFA har sendt til Ekstra Bladet som reaktion på kravene fra blandt andet DBU:

DBU: Vi ønsker en fuldstændig implementering af allerede vedtaget arbejdstagerrettighedslovgivning i Qatar og anmoder om yderligere forbedringer.

Det skal sikres, at arbejdstageres rettigheder samt menneskerettighederne overholdes - også efter slutrunden og det gælder ikke kun stadions og infrastruktur men også hoteller, servicesektor m.m.

FIFA: Det er vigtigt for FIFA at de arbejdere, der er involveret I forberedelserne af vores turneringer, er veltilpasse. Den hidtil usete indsats som er foretaget af FIFA og organisationskomiteen for at sikre forholdene for de arbejdere, som bygger infrastruktur og leverer service for VM i Qatar 2022, og de fremskridt, der er opnået over de seneste år, er en stærk understregning af vores forpligtelser. VM 2022 har allerede bidraget signifikant til forbedringer af arbejdernes rettigheder.

DBU: Vi anmoder om, at de grundlæggende frihedsrettigheder overholdes før, under og efter slutrunden i 2022 – eksempelvis presse- og ytringsfrihed.

FIFA: Pressefrihed er en integreret del af FIFA’s strategi for VM 2022. FIFA respekterer de højeste standarder af pressefrihed, og vi vil undgå alle former for restriktioner i pressens arbejde og i forhold til udstedelse af visa. Desuden har FIFA en klageadgang for menneskerettighedsforsvarere og journalister, som mener deres rettigheder er blevet krænket i forbindelse med et FIFA-arrangement.

DBU: Vi ønsker en omfattende undersøgelse af det påståede antal dødsfald blandt migrantarbejdere i Qatar, som afdækket af den engelske avis The Guardian i marts.

FIFA: Siden stadionbyggerierne begyndte I 2014, har FIFA’s lokale partner – the Supreme Committee for Delivery and Legacy (SC) – registreret tre arbejdsrelaterede dødsfald på VM-stadionerne og 35 ikke arbejdsrelaterede dødsfald blandt arbejdsstyrken.

FIFA svarer ikke på spørgsmålet om de 6500 døde migrantarbejdere, som er nævnt i The Guardian, men henviser blot til en redegørelse, som Qatars regering tidligere har offentliggjort. Her hedder det:

’Mere end 1,4 millioner fra Indien, Sri Lanka, Bangladesh og Nepal bor i Qatar. Millioner flere har boet i Qatar i løbet af de sidste 10 år og vendt hjem. Desværre er en meget lille procentdel desværre gået bort af de millioner af indbyggere fra Indien, Sri Lanka, Bangladesh og Nepal, der har boet i Qatar fra 2011 til 2019. Selv om hvert tab af menneskeliv er foruroligende, er dødeligheden blandt disse samfund inden for det forventede i forhold til befolkningens størrelse og demografi.’

SVARENE fra FIFA og Qatars regering er ikke overraskende. Det er den samme sang hver gang. Alt er i sin skønneste orden. DBU får næppe andre svar, og derfor ender det åbne brev med ikke at være andet end en markering. Når DBU har valgt ikke at true med nogen form for konsekvens, så ender det i ingenting.

