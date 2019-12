Sidste chance for Klavs Bruun

KUMAMOTO (Ekstra Bladet): Hvis Danmark taber til Frankrig, og dermed ikke kommer videre til hovedrunden ved VM, vil det være det dårligste resultat i Klavs Bruun Jørgensens tid som landstræner. Og ifølge landstræneren vil det få den konsekvens, at han stopper på posten. Det var i hvert fald, hvad han meddelte Ekstra Bladet tilbage i september, da landsholdet var samlet i Vejle.

Men på pressemødet i går, forud for dagens altafgørende kamp mod Frankrig, trak han pludselig i land. Nu vil han se tiden an. Jeg undrede mig i september over, at han valgte at lægge et så voldsomt pres på sig selv. Ikke mindst i lyset af, at Danmark ved denne slutrunde i japanske Kumamoto er havnet i den absolut hårdeste pulje. Og når kun tre ud af seks hold går videre til hovedrunden, er risikoen for at fejle ganske stor. Og der er heller ikke, fordi vi har været forvænte med store resultater i Klavs Bruuns periode som landstræner.

VI ER I gang med hans femte slutrunde, og kun en gang, EM i Sverige i 2016, nåede holdet frem til en semifinale. Resten har været en skuffelse. Men denne gang har Klavs Bruun selv udtrykt, at han står med en nærmest optimal trup, hvor alle spillere har noget at byde ind med.

Blandt andet derfor vil skuffelsen over ikke at avancere til hovedrunden være monumental. En anden årsag er, at med et nederlag mister Danmark med stor sandsynlighed muligheden for at kvalificere sig til OL næste sommer i Tokyo. Det vil i givet fald blive den anden OL-kvalifikation, som Klavs Bruun kikser. Før opgøret mod Frankrig kan vi konstatere, at Tyskland og Sydkorea er videre fra gruppen til hovedrunden. Den sidste plads skal Danmark og Frankrig spille om, og franskmændene kan på grund af en bedre målscore nøjes med uafgjort.

Inden VM havde de fleste nok forventet, at Frankrig som forsvarende europa- og verdensmestre ville rydde bordet i gruppen. Sådan er det ikke gået. Frankrig tabte til Sydkorea og spillede uafgjort mod Brasilien. Mod Tyskland blev det kun til en sejr på et enkelt mål. Altså ikke nogen overbevisende indsats af Les Bleus.

DANMARK har også svinget gevaldigt i kvalitet, men hvis den løfterige indsats mod Brasilien var et varsel om nye og bedre tider, uden tekniske fejl og store afbrændere, er opgaven ikke umulig. Danmark og Frankrig mødtes sidst ved Golden League i Frankrig, og her vandt Danmark 25-22.

Det må give en form for selvtillid. Mod Brasilien fik det danske hold som nævnt skruet ned for antallet af tekniske fejl. Desuden stod Sandra Toft med en redningsprocent på 40 og sammen med et meget stærkt forsvar, blev brasilianerne holdt nede på 18 mål. Hvis Toft og forsvaret kan levere en tilsvarende indsats mod Frankrig, så virker opgaven ikke umulig.

JEG ER IKKE imponeret af de forsvarende mestre, som ikke har ramt niveauet fra EM sidste år. Til gengæld er jeg en smule imponeret over, at Klavs Bruun og hans trup formåede at rejse sig blot 24 timer efter skuffelsen mod Tyskland. Fortsætter holdet i det spor, er det ikke umuligt, at Klavs Bruun fortsat er landstræner og tager sit hold med videre til hovedrunden.

