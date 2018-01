Sjælden stærk opstilling: Måske det bedste landshold i dette årtusinde

LUDBREG (Ekstra Bladet): NEDTÆLLINGEN ER overstået. I aften i Varaždin i Kroatien får Nikolaj Jacobsen sin debut som landstræner ved en slutrunde. Og der er lagt i kakkelovnen til noget af et brag.

UNGARN er som bekendt modstanderen, og da vi blot befinder os et stenkast fra den ungarske grænse, vil den smukke hal med plads til 5000 tilskuere blive fyldt op med især ungarske fans.

DET DANSKE hold kommer dog ikke til at mangle støtte. Der ventes mellem 400 og 500 danskere i hallen, som stort set er udsolgt. Forretten til Danmark-Ungarn er opgøret mellem Tjekkiet og Spanien. Det kan kun blive en dejlig håndboldaften i den kroatiske provins.

VED PRESSEMØDET med den danske trup i går på spillerhotellet i Sveti Martin, hvor alle fire hold i den Danmarks gruppe er indlogeret, var der en stemning af behersket optimisme. Måske underspillede Nikolaj Jacobsen og hans spillere en smule, men der er vel altid en form for nervøsitet forud for den første kamp ved en slutrunde.

JEG HOLDER nu fast i, at Danmark er favorit mod ungarerne, som vi senest har mødt i to EM-kvalifikationskampe. I Ungarn spillede vi uafgjort, mens vi vandt hjemme. Det gør vi også i aften. Danmark stiller i en sjælden stærk opstilling. Nikolaj Jacobsen råder over en uhyre stærk trup, og han kan udskifte tre-fire spillere, uden at det går ud over holdets styrke.

DER ER SAT spørgsmålstegn ved Mikkel Hansens aktuelle form. Men meldingerne fra kredsen omkring landsholdet er, at Mikkel Hansen er skarp og sulten efter at komme i kamp. Han skal nok levere varen. Skulle han mod al forventning løbe ind i en dårlig dag, er der også råd for det.

VI SÅ VED Golden League i Frankrig i sidste weekend, at vi også kan slå de store hold uden Mikkel Hansen. Mod Frankrig var det Rasmus Lauge og Morten Olsen, der drev spillet, og det var blot endnu et bevis på, at Nikolaj Jacobsen råder over en sjælden stærk trup. Måske den stærkeste i dette årtusinde.

MEN MISFORSTÅ mig nu ikke. Når Mikkel Hansen er med, bliver vi ti procent stærkere. Han kan ting, som ingen andre på det danske landshold mestrer. Med sit overblik er han suveræn i kontrafasen, og så kan han stige op langt udefra og score. Det er guld værd, når dommerne har løftet hånden, og vi nærmer os nøl.

ANGREBSMÆSSIGT står vi voldsomt godt rustet til slutrunden. Men skal vi nå finaleweekenden i Zagreb om 14 dage, kræver det, at forsvaret når samme høje niveau. Anden halvleg mod Frankrig i søndags viste, at den del er ved at være på plads. Også forsvarsmæssigt har Nikolaj Jacobsen mange muligheder. Nu har han hele fire spillere, brødrene Toft, Henrik Møllgaard og Anders Zachariassen, som kan dække de to pladser i midten. Bag lukkede døre har han også eksperimenteret med et 5:1-forsvar, og det er spændende at se, hvornår han bringer det i spil.

DANMARK virker i den grad klar til slutrunden. Ungarn må ikke spænde ben for de danske forhåbninger om en plads i semifinalen. Det sker heller ikke. I aften får vi revanche for det forsmædelige nederlag til Ungarn i 1/8-finalen sidste år ved VM i Frankrig. En trist dag for dansk håndbold og en plet, som skal vaskes bort nu.

